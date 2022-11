Twitter quiere volverse totalmente de pago aunque ponga en riesgo tu ciberseguridad

El viernes pasado vimos despidos en todo el mundo que incluso pegó a la plantilla laboral de México, ahora sabemos que a partir de la dirección que va manejando Elon Musk, Twitter no será la misma red social que conocimos. Por lo que sabemos gracias al sitio especializado The Verge y el periodista enfocado en el nicho, Casey Newton, el magnate ha puesto sobre la mesa poner todo el sitio de pago y no solo con los 8 dólares de Twitter Blue como se habló en un principio. Por otra parte, vemos que la empresa lucha por regresar a los empleados que fueron despedidos para implementar la visión que el también dueño de SpaceX quiere implementar. Lo que más desconcierta a los colaboradores, usuarios, prensa y demás, es la falta de comunicación interna que está teniendo la compañía del pajarito azul a la par del hábito que ha tomado inversionista en su red social. Esto culmina en predicciones sobre el hundimiento tarde o temprano de la plataforma.

¿Twitter de pago?

No hablamos de su suscripción que constantemente Elon Musk ha promocionado en la red social, hablamos de que, según el periodista, el planteamiento del magnate es permitir un cierto tiempo el uso gratuito de Twitter cada mes y, tras ello, implementar un muro de pago que obligaría a los usuarios tener una cuenta forzosa en la plataforma para poder seguir haciendo uso de ella. De acuerdo con una persona cercana al asunto, no se ha podido verificar hasta qué punto han llegado las discusiones en torno a este tema o si se trata de algo que se haya llegado a considerar de manera seria. Aunque tras la tendencia que se ha podido observar, sería algo inminente y poco sorpresivo. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que el empresario está buscando nuevas formas de ofrecer suscripciones y opciones de pago en la plataforma.

Se sabe que esta misma semana llegue la nueva membresía de Twitter Blue por 8 dólares al mes. Entre los beneficios, como ya lo hemos visto, estará el de obtener la insignia de “usuario verificado”. Es imposible adivinar cuáles serán los futuros cambios que llegarán a una plataforma inmersa en un profundo proceso de cambio y renovación bajo la nueva tutela. Aunque Elon Musk asegura que los usuarios activos han aumentado considerablemente, sabemos que plataformas como Bot Sentinel, firma que rastrea el comportamiento no auténtico en Twitter, estimó que 877 mil cuentas fueron desactivadas y otras 497 mil suspendidas entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre.

Elon Musk se hizo dueño de Twitter la última semana de octubre. FOTO: AFP

Seguridad cibernética dentro de la plataforma

Antes de pensar en privatizar la red social, el nuevo dueño de Twitter necesita garantizar y asegurar que el uso de bots, el envío constante de spam, entre otras fallas dentro de la red social la hacen verdaderamente una aplicación segura. Éstas son las principales fallas que pudimos encontrar y que nos impiden tener una correcta navegación que sus competidores directos controlan mejor. Sin embargo, sabemos que no toda la responsabilidad del robo de identidad, protección a la privacidad y seguridad, recae en la plataforma. Por ello, expertos de Kaspersky, empresa global especializada en ciberseguridad y privacidad, comparten consejos para que los usuarios tengan el control de su cuenta, datos personales además del procesamiento y el almacenamiento de la información. Recordemos que Twitter está pasando por cambios que están llamando la atención del mundo entero, y quienes pueden salir mayormente afectados son los perfiles, no la compañía.

¿Qué hacer para proteger los datos personales?

Comprobar regularmente qué aplicaciones tienen acceso a tu cuenta de Twitter: ya que algunas de éstas pueden revisar contactos, datos personales, números de teléfono, o direcciones de correo electrónico. Para asegurarlos y protegerlos, es más seguro restringir el acceso de todas las apps innecesarias. Esta información se puede comprobar en la sección seguridad y acceso a la cuenta. Evitar que otros usuarios encuentren tu cuenta con tu número telefónico o correo electrónico: esto puede ayudar a prevenir que los ciberdelincuentes utilicen dicha información. Sin embargo, por defecto, otros usuarios de Twitter no podrán encontrar tu perfil haciendo uso estos datos. La información de tu biografía virtual también puede ayudarlos a realizar ataques de suplantación de identidad, por lo que recomendamos desactivar esta función con los siguientes pasos: Abre el menú tocando el icono en la esquina superior izquierda de la pantalla. Ingresa a la sección Configuración y Privacidad. Selecciona Privacidad y Seguridad. Ingresa a la sección Descubrimiento y Contactos. Desactiva las marcas de verificación junto a: permitir que otros te encuentren por tu correo electrónico y permitir que otros te encuentren por teléfono. La verificación de dos pasos puede salvar tu cuenta de posibles ataques: añadir la segunda capa de protección detendrá a la mayoría de los estafadores. Además, los usuarios estarán al tanto de cualquier intento de terceros para acceder a sus cuentas y datos personales. Evitar caer en los correos phishing que se centran en engañar a los usuarios para que entreguen las credenciales de su cuenta al ciberdelincuente, que se hace pasar por un contacto del propio Twitter. No proporcionar ninguna información sensible, evitará caer en posibles estafas.

Mantén la cuenta y los datos en privados

Twitter tiene su propio centro de ayuda contra el acoso en línea para ayudarte y aconsejarte. Recurre a la plataforma en caso de ser necesario. Desactiva las etiquetas geográficas en los tweets; puedes hacerlo en la sección de Privacidad y Seguridad. La ampliación en los filtros de las notificaciones te permite elegir las cuentas de las que puedes recibir notificaciones. Por ejemplo, pueden no recibir alertas de usuarios sin foto de perfil. Una medida eficaz también es bloquear a los usuarios. Esto evita que las cuentas publiquen, vean los tweets y lean el feed.

"Aunque las empresas tienen la responsabilidad de proteger los datos de los usuarios, también les corresponde a ellos salvaguardar sus cuentas. Utilizar la autenticación de dos factores, especialmente con una aplicación de autenticación o una clave de seguridad, proporciona la máxima protección. Además, hay que tener en cuenta todo lo que se publica y quién puede leerlo, ya que la mayor parte de nuestra huella digital la generamos nosotros mismos, y compartir demasiado en Twitter, así como en cualquier otra red social, puede tener consecuencias inesperadas", afirma Vladislav Tushkanov, jefe científico de datos de Kaspersky.

