AMLO exige a Elon Musk que demuestre que ya se limpió Twitter antes de cobrar

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al empresario estadounidense Elon Musk que, antes de cobrar derechos a los usuarios de su nueva empresa Twitter, demuestre que esa red social ya es confiable de información y garantiza la libertad de expresión.

“Que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie, y que va haber objetividad, profesionalismo, se va hablar con la verdad y se va a transmitir lo que es cierto, garantizando el derecho a todos a manifestarse, expresarse, no censurar”, dijo en la mañanera.