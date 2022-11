Stephen King le regateó a Elon Musk y por eso la suscripción a Twitter solo costará 8 dólares

Como si publicar excelentes novelas de terror no fuese suficiente para Stephen Edwin King, ahora se sube al cuadrilátero de privatización de Twitter para pelear directamente con Musk sobre su inconformidad de la verificación de cuentas, y otros de los beneficios que la versión de paga ofrece. Ahora no solo le debemos títulos como El resplandor, Eso, Carrie, entre otras, también quedamos en deuda por hacer recapacitar al magnate dueño de Space X que bajó de 20 a 8 dólares el costo de la membresía para la red social del pajarito azul. Bastó solo un tuit para que se desatara todo un debate y que finalmente, tras más de 17 horas de discusión, apareciese Elon a replantear su propuesta y bajar la cifra inicial.

A primeras horas de la mañana y tras la filtración de que Musk quería cobrar por la verificación, Stephen tuiteó su inconformidad. FOTO: Twitter de Stephen King

¿Qué dijeron los internautas?

Antes de que la intervención del empresario ocurriera, varios usuarios comentaron a favor y en contra de las intenciones que existen para cobrar la verificación de la cuenta y por supuesto, insistir en la membresía de paga para la red social. Cabe destacar que hasta principios del 2022, Twitter se colocó como la séptima plataforma favorita de los cibernautas y la 15° más usada a nivel mundial, de acuerdo con un informe digital realizado por We Are Social y Hootsuite. Según sus registros, tuvo gran crecimiento, más del 23 por ciento, que lo hace alcanzar los 436 millones de usuarios.

Entre las opiniones se destacó el de la usuaria @MaggieDammit, cuya opinión lleva más de 11 mil reacciones. Ella comentó que "...las marcas azules a cambio de un precio anulan su propósito, porque mientras que antes denotaban legitimidad, ahora simplemente denotarán riqueza. Su valor es insignificante si se pueden comprar. No debería sorprender a nadie que Musk tenga problemas para distinguir la legitimidad de la riqueza". Aunado a esto, otra usuaria pero ahora en contra de la postura respondió que, aunque suena profundo su pensamiento, se debe recordar que estos cambios solo se tratan de la verificación de identidad para generar una plataforma segura e imparcial.

Apuntó que el precio, equiparable a una membresía premium de Netflix, no es un símbolo de riqueza. Dijo que de no poder pagarlo, lo mejor era despedirse de las redes sociales y enfocarse en el tareas más productivas como el trabajo, el comercio o la educación. La opinión de @themrsthanos consiguió más de mil reacciones. Inmediatamente la periodista independiente Annette Gartland, enfocada en medio ambiente, salud y derechos humanos respondió con base al ambiente laboral en el que se desenvuelve, "¡qué condescendiente!", empezó, "como freelance sobrevivo con poco dinero. Las redes sociales son una parte vital de mi trabajo. No se debería cobrar por la verificación de Twitter. Por cierto, no tengo Netflix. No puedo permitírmelo y estoy demasiado ocupada trabajando para verlo."

La inconformidad del escritor llegó a 39,6 mil retweets, 10 mil tweets citados y más de 520 mil me gusta. FOTO: Twitter

Finalizó su postura haciendo énfasis en que, cobrar a las personas por tener su identidad verificada no será la solución para brindar una plataforma segura e imparcial. Por su parte, Richard Bachman, como también se conoce al famoso escritor de ficción sobrenatural, se dio a la tarea de responder ciertos comentarios que apuntaban hacia su poder adquisitivo, y que al menos él sí podría pagarlo. El usuario @djohnstonpax dijo, "eso es un poco extraño. Tú sí puedes permitírtelo", otra mujer comentó "siempre son los realmente ricos los más tacaños". Ante estas dos posturas, Stephen respondió que no se trataba sobre el dinero, sino sobre los principios detrás asunto. En sí, al escritor también le incomoda que se tenga que pagar por mantener la verificación.

Esto respondió Elon Musk

Exactamente 17 horas con 53 minutos después, el nuevo dueño de Twitter se hizo presente en la discusión y negoció con Stephen, "tenemos que pagar las facturas de alguna manera". Aclaró que la plataforma no puede depender totalmente de los anunciantes y le propuso al escritor bajar su "propuesta inicial" a 8 dólares, como ya lo anunció el día en sus redes sociales. Dijo que explicaría el razonamiento de forma más explícita y larga antes de finalmente implementarlo en la red social. Además, aseguró que es la única manera de derrotar a los bots y los trolls. Aunado a esto, el inversionista sudafricano ha publicado una serie de tuits sobre este tema, el último que sacó fue... "obtienes lo que pagas". Así que va muy en serio con su última oferta.

¿Hay opiniones neutrales en torno a toda la discusión?

Algunos usuarios aseguran que las personas que actualmente cuentan con la verificación es porque se lo han ganado con base a su carrera profesional, política, educacional y demás. Creen que no sería justo que estas personalidades paguen por mantener su identidad dentro de la plataforma. Entonces propusieron que una solución a todo este embrollo es que haya diferentes niveles de insignias y que se distingan por colores. Al menos así lo propuso el usuario Sawyer Merritt, cofundador de una marca de ropa sustentable, durante la conversación con Gary Black, socio y gerente de una empresa dedicada a la asesoría de inversiones.

Aunque desde el 31 se hizo viral la imagen en redes sociales y varios usuarios la han popularizado, Musk no ha emitido ningún comentario al respecto. FOTO: Twitter

La idea es muy simple pero ha retomado popularidad dentro de la plataforma. Consiste en dejar en azul las "palomitas" que correspondan a las personalidades políticas, celebridades, marcas, entre otros. Agregar los colores verde, morado y rojo para demás figuras entre los que se encontrarían las personas que quieran pagar por la verificación de su cuenta, los periodistas y medios de comunicación, aunado a otras categorías que solo el mismo Elon Musk podría calificar. Aunque cabe destacar que el CEO de Tesla ha hecho caso omiso a esta petición en su red social.

