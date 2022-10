Elon Musk confirma compra de Twitter y asegura que no despedirá al 75 por ciento de los empleados

A través de la red social y acompañado de imágenes con un escrito del nuevo dueño de Twitter, compartió lo siguiente "estimados anunciantes, por eso compré la red social. No lo hice porque fuera fácil. No lo hice para ganar más dinero. Lo hice para tratar de ayudar a a la humanidad a la que amo. Y lo hago con humildad, reconociendo el fracaso en la búsqueda de este objetivo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es una posibilidad muy posibilidad real".

Ante este tuit, el rapero "Zuby" le respondió que también deberían de monetizar el contenido de sus principales creadores, como ya se hace con otras redes sociales. FOTO: Twitter

Aseguró que la plataforma del pajarito azul no puede convertirse en un "infierno" en el que se diga cualquier cosa sin consecuencias. Puntualizó que se deben respetar las leyes del Estados Unidos y que de ahora en adelante Twitter debe ser "cálida y acogedora para todos". Musk tiene la idea de que el usuario debe ser "libre" de elegir la experiencia que desee el usuario según sus hobbies y edad. En sí, enmarcó que todos se deben sentir bienvenidos en dicha red social.

"También creo firmemente que la publicidad cuando se hace bien. puede deleitar, entretener e informarte. Puede mostrarte un servicio, producto o tratamiento médico que no sabías que existía que no sabías que existía, pero que es adecuado para ti. Para que esto sea cierto, es esencial mostrar a los usuarios que la publicidad es relevante para sus necesidades.", explicó. Por lo que se avecina un cambio radical de comerciales dentro de la plataforma.

Finalizó diciendo que ahora Twitter aspirará a ser la plataforma publicitaria más respetada del mundo que fortalece su marca y hace crecer su empresa. Además, agregó que, a todos los que han colaborado con ellos, les agradece su trabajo y a partir de ahora velarán por construir algo "extraordinario" juntos.

También aseguró que no despedirá a los más de siete mil colaboradores

De acuerdo con Bloomber, Elon Musk les dijo a los empleados de Twitter que no recortará el 75 por ciento de la plantilla laboral cuando asuma el total control de la empresa. Recordemos que el día de ayer el magnate entró a la sede ubicada en San Francisco, California, Estados Unidos. Además, confirmó esta información de dicha reunión cuando halagó a los colaboradores de la compañía a través de un tuit.

Al fin confirmó la compra de Twitter el día de hoy a través de esta misma red social. FOTO: Twitter

Aunque dijo que no recortará a los más de siete mil empleados, esto no significa que el dueño de Tesla no realizará recortes cuando sea el dueño legítimo de la empresa. Cabe destacar que dichos despidos los justifica con la idea de rentabilizar la compra. La inversión que Elon hará es de 44 mil millones dólares. De acuerdo con su declaración diario The Washington Post, esta acción sería “una buena forma de crear eficiencias”.

Elon Musk no ha dejado de bromear sobre la situación en Twitter, el día de ayer publicó un video en el que se le vio entrar a la sede con un lavamanos. FOTO: Twitter @marinasmigielsk

¿Entonces de cuánto sería el número de despidos que plantea el inversionista?

Aún no está confirmada dicha información, pero se cree que Elon tiene planteado prescindir del consejo de administración de Twitter, unas 11 personas que le generan a la compañía un gasto de tres millones de dólares anuales. Recordemos que esto lo dio a conocer en una de sus respuestas al asesor de inversiones Gery Black en la red social del pajarito azul.

Aunque lo anunció de manera indiscreta a través de un tuit, no se sabe con exactitud cuál será su movimiento. FOTO: Twitter

Además, se habla de un informe filtrado donde el despido bajaría de los siete mil empleados a cinco mil 400. Por su parte, Sean Edgett, abogado general de la compañía, aseguró al personal que los rumores sobre posibles acciones de Musk aumentarían durante las próximas semanas. Sin embargo, deben guardar la calma hasta el anuncio oficial. Ahora, ante las nuevas declaraciones del CEO en su improvisada reunión de ayer, podrían haber tranquilizado un poco las aguas entre los colaboradores.

Esto sabemos sobre el recorte que Musk quería hacer

El Washington Post citó fuentes y documentos anónimos con información de las deliberaciones. Pero ni el mismo Twitter, ni el representante legal de Elon, Alex Spiro, respondieron ante los mensajes que cuestionaban dicho movimiento dentro de la compañía. El mismo Musk había hecho referencia a la necesidad de reducir el personal, pero jamás señaló una cifra y menos de tal magnitud.

Dan Ives, analista de Wedbush dijo que “un recorte del 75 por ciento indicaría, al menos en primera instancia, un mayor flujo de efectivo y de rentabilidad, lo que sería atractivo para los inversionistas que buscan ser parte del acuerdo. Habiendo dicho eso, no puedes crecer a base de despidos”. Puntualizó que la drástica acción resultaría en años de retroceso para la compañía, pues estamos hablando de la fuerza laboral de Twitter.

Por su parte, expertos, organizaciones e incluso el mismo personal de la red social, advirtieron que retirar inversiones en la moderación de contenidos y la seguridad de datos podría perjudicar a la compañía además de crear consecuencias para sus usuarios. De concretarse esta reducción abismal de personal, la plataforma se inundaría rápidamente de spam y demás contenido dañino. Recordemos que la compra de Musk fue en un principio para desaparecer este tipo de conversación dentro de Twitter.

