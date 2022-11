¿Trump volverá a Twitter? Elon Musk al fin rompe el silencio y esto fue lo que dijo

El millonario Elon Musk al fin rompe el silencio en torno a los cuestionamientos sobre el regreso del expresidente estadounidense, Donald John Trump, a Twitter. Recordemos que en enero del 2021 la red social suspendió permanentemente su cuenta debido al “riesgo de mayor incitación a la violencia". No lo hizo sin previo aviso, dos días antes su cuenta fue desactivada por 12 horas tras un video en el que el empresario parecía justificar los actos de sus seguidores.

La decisión de la red del pajarito azul se tomó "tras una revisión atenta de los tuits” y del contexto que lo rodeaba. Actualmente, su nombre de usuario @realDonaldTrump ya no aparece más dentro de la plataforma. Cabe recalcar que las otras redes como Facebook e Instagram de Meta, fueron las primeras en cancelar las cuentas del director ejecutivo sin posibilidad de regresar, todo debido a las constantes violaciones de las políticas de convivencia dentro del mundo virtual.

Trump actualmente encara múltiples demandas e investigaciones en su contra. A pesar de los hechos continúa solidificándose dentro del Partido Republicano. FOTO: Twitter

¿Qué dijo Elon Musk?

En lo primero que hizo hincapié el nuevo dueño de Twitter es que, la red social formará un consejo de moderación de contenido que esté conformado por diversos puntos de vista. Esto para dar un argumento neutral a cada situación dentro de la plataforma. Además, añadió que no se tomarán decisiones de contenido importantes hasta entonces y que no se restablecerán las cuentas antes de que se reúna el número y perfil adecuado de las personas que lo conformen. En un retuit de dicho comentario agregó que hasta el momento no han realizado ningún cambio en las políticas de moderación para las publicaciones.

La última semana de octubre fue crucial tanto para Musk como para Twitter debido a que se gestionaba su compra o su posible confrontación ante los tribunales estadounidenses. FOTO: Twitter de Elon Musk

Sin embargo, y tras la semana tan polémica que ha tenido el inversionista, al fin habló sobre el regreso de Trump. De forma puntual comentó que… si él tuviese un dólar cada vez que alguien le pregunta si el expresidente estadounidense va a volver a la plataforma, Twitter ya estaría imprimiendo su propio dinero. Ante esta publicación, miles de sus seguidores dijeron que nadie debería ser baneado para siempre dentro de la red social, incluso apuntaron que otras personas que causan "verdadera censura y violaciones a la política de convivencia" como el líder supremo de Irán, Khamenei.ir, merecen ser suspendidos permanentemente en lugar de magnate.

Aunque emitió un comentario al respecto, Elon no aclaró si volverá a la plataforma o no. FOTO: Twitter de Elon Musk

Estas fueron las declaraciones que se emitieron antes de la adquisición Twitter

A inicios de mes y durante una conferencia virtual del Financial Times, Musk "no fue correcto bloquearlo" porque a final de cuentas no se logró frenar el mensaje del entonces mandatario estadounidense e incluso tras su "cancelación" se logró que mucha gente pensara similar a él. "La decisión de Twitter de censurar a Trump fue moralmente mala y una tontería en extremo”, sentenció el también CEO de Tesla. Por su parte, debemos recordar que en el mes de abril del año en curso el magnate estadounidense dijo no estar interesado en regresar a la red social tras su gran recibimiento en Truth, red social lanzada por su compañía de la mano con Technology Group.

"No me voy a Twitter, me quedaré en Truth. Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedo en Truth... Estamos recibiendo a millones de personas, y lo que estamos viendo es que la respuesta en Truth es mucho mejor que estar en Twitter. Twitter tiene bots y cuentas falsas", dijo el político estadounidense.

¿Qué dice la comunidad de la red social?

Además de los comentarios de apoyo a la restitución de la cuenta del inversor en bienes inmuebles, con la justificación de que se debe respetar la libertad de expresión, otros usuarios enfatizaron que si Musk quiere establecer una red en la que haya repercusiones por emitir comentarios que violen sus reglas de publicación, debe ponerse firme e impedir que estos personajes regresen a las redes sociales, en específico a la suya que es Twitter. Incluso, uno de los usuarios le recordó la restauración de la cuenta de Kanye West, que fue vetado por emitir comentarios racistas y antisemitas.

Ante este comentario, el empresario Elon Musk aclaró que la cuenta fue restaurada por la anterior administración de Twitter. Incluso apuntó que jamás fue consultado o informado de dicha acción. Recordemos que West regresó a tener dominio total de su cuenta el pasado 8 de octubre del año en curso. Cabe recalcar que, el reglamento de la red social señala que todo comentario sobre: amenazas violentas contra una persona o un grupo de personas, glorificación de la violencia, terrorismo extremo, abuso o acoso, suicidio, autolesiones, emisión de contenido de carácter delicado, con violencia gráfica o para adultos, además de compartir o brindar servicios de índole ilegal o no regulados; están estrictamente prohibidos en la plataforma y sus cuentas pueden ser sometidas a una suspensión permanente.

Se juntaron tanto comentarios a favor como en contra del regreso de Trump a la plataforma. FOTO: Twitter de Elon Musk

Sin embargo, el dueño de Twitter le dio la bienvenida al famoso rapero tras la emisión de su primer tuit. Además, aunque no fue en el hilo de esta conversación, Musk ha puntualizado que, todo usuario ha hecho o emitido publicaciones cuestionables, y aunque no dijo respaldar este tipo de comportamientos, tampoco se pronunció en contra dé. Por ahora solo podremos esperar a que establezca su comité de moderación de contenido para que a raíz de los nuevos acuerdos que lleguen, se establezca en la plataforma lineamientos que vayan "mas acorde" a la política de convivencia, que ya adelantaron, tendrá cambios importantes y significativos.

