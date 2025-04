Si sales de casa sin desactivar el WiFi tu celular corre PELIGRO; te contamos cómo limpiar tu smartphone si cometes este error

El celular es tan fundamental en nuestras vidas que al salir de casa le damos mayor importancia al llevarlo con nosotros que al asegurarnos que traemos llaves; sin embargo, algo en lo que no nos fijamos es en las condiciones en las que cargamos nuestro smartphone y con ello nos referimos a la batería, si va bloqueado o con la pantalla encendida antes de guardarlo, sino a cuáles son sus configuraciones.

Un claro ejemplo es el WiFi, pues, ¿alguna vez te has asegurado de apagarlo cuando te encuentras fuera de casa? Probablemente la respuesta es no y no porque no quieras, sino porque no conocías que esta es una de las más grandes recomendaciones para cuidar de la seguridad de todo lo que guardamos en nuestro smartphone. Así que después de que conozcas el gran peligro que corres, ya no podrás mantener encendidas tus redes móviles en lugares donde no confíes.

Y es que, aunque no te des cuenta, cuando vas por la calle y mantuviste encendida tu red WiFi, tu celular puede llegar a conectarse de forma automática a todas aquellas redes de Internet que sean gratuitas; si bien esto puede salvarnos en una emergencia cuando nos quedamos sin datos y nos urge enviar un mensaje, buscar algo o postear en redes sociales, lo cierto es que cuando nos conectamos a otra red, nuestros datos e información corren peligro, algunos ejemplos de los riesgos a los que te expones son:

Suplantación de identidad

Pishing

Páginas que redireccionan a sitios fraudulentos

Robo de información

Riesgo de infectar tu smartphone con malware y virus

Cuídate de los fraudes. (Foto: Copilot)

¿Qué pasa si me conecto a una red WiFi abierta?

Cada que nos conectamos a una red inalámbrica de Internet, también permitimos que nuestro celular dé información a cambio y esto nos puede hacer vulnerables a todo tipo de riesgos como dar acceso a detalles sensibles, hacernos víctimas de fraudes si se nos abre en el navegador alguna página fraudulenta y que nuestra ubicación esté disponible para terceros. Es por ello que los expertos recomiendan dos cosas:

Al salir de casa apagar tu red WiFi. Evitar conectarte a cualquier red WiFi que no te pida contraseña y en caso de que lo hagas, evita guardar la opción de "conectar automáticamente".

¿Cómo afecta el WiFi a las personas?

Los "daños" del WiFi van desde los psicológicos cuando nos exponemos demasiado tiempo al Internet, hasta aquellos de seguridad, pues como te explicamos, un error común es conectarnos a cualquier red WiFi que no nos pida contraseña y así poder navegar en buscadores o redes sociales. Sin embargo, dejamos de lado la seguridad que puede ser violada y así correr el riesgo de que nos roben información para suplantar nuestra identidad, o incluso que nos llegue un virus al celular.

Apaga tu ubicación

Asegúrate de tener instalado un antivirus

No te conectes a redes WiFi con nombres dudosos o que no te pidan contraseña

Si haces uso de una red WiFi en la que no confías, no accedas a información delicada como pueden ser apps de bancos o contraseñas de tarjetas de crédito y tampoco hagas compras en línea.

¿Cómo saber si me robaron información por conectarme a una red WiFi?

Si eres de los que salen de casa sin apagar el WiFi de su celular y piensas o recuerdas haberte conectado automáticamente a una red abierta, aún puedes proteger tu smartphone. Aquí te compartimos algunos trucos que puedes hacer desde la configuración para cuidar tu seguridad.