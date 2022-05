Elon Musk le regresaría su cuenta de Twitter a Donald Trump: "No fue correcto bloquearlo"

El magnate Elon Musk afirmó este martes que podría regresarle su cuenta de Twitter al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva poco más de un año vetado de la red social por violar las normas comunitarias.

Durante una conferencia virtual del Financial Times, el nuevo dueño de Twitter consideró que "no fue correcto bloquearlo" porque a final de cuentas no se logró frenar el mensaje del entonces mandatario estadounidense e incluso tras su "cancelación" logró que mucha gente pensara similar a él.

"La decisión de Twitter de censurar a Trump fue una decisión moralmente mala y una tontería en extremo”, sentenció el también CEO de Tesla.

Cuestionado sobre el veto de Trump de Twitter durante su charla sobre el futuro de los automóviles, Elon Musk agregó que las prohibiciones permanentes de cuentas de la red social que recientemente compró por 44 mil millones de dólares deberían ser "raras y reservadas para estafas o bots automatizados".

Cuando el pasado 26 de abril se oficializó la intención de Musk de ser el dueño de la red social, el multimillonario anunció que quiere convertirla en una plataforma digital que priorice y respete la libertad de expresión; sin embargo, esta aseveracinó ha causado preocupación entre los usuarios, pues muchos de ellos temen que eso signifique la proliferación -sin regulación- de discursos de odio disfrazados de libre expresión, siendo quizás Trump el más claro ejemplo de ello.

Los problemas de Trump en Twitter

Vale recordar que el magnate y ex presidente de los Estados Unidos, fue echado permanentemente de la plataforma tras romper las reglas, difundir información falsa sobre la pandemia y las elecciones de su país, así como por haber incitado a sus seguidores a irrumpir violentamente en el Capitolio en enero de 2021.

Tras estos hechos, la red social que en ese momento era dirigida por Jack Dorsey decidió vetarlo indefinidamente, lo que causó escozor tanto entre sus 89 millones de seguidores como en un sector conservador que acusó censura y violaciones a los derechos humanos tales como la libre expresión o el de las personas ser informados.

Cuando se anunció que Musk se convertiría en el nuevo dueño de Twitter, Trump fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a volver a la red, a lo que contestó que no, pues aunque apreciaba a Elon, él ya contaba con su propia plataforma -Truth Social- en la que está en contacto permanente con sus seguidores.

Sin embargo, apenas el fin de semana se dio a conocer que un tribunal de California había rechazado el pasado viernes recibir una reclamo de Donald Trump contra Twitter, en el que el expresidente de Estados Unidos pedía volver a la plataforma, argumentando "censura" y violaciones a su derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución estadounidense.

Al respecto, el juez californiano James Donato explicó que tanto el ex presidente como sus codemandantes no podían presentar esta queja debido a que Twitter es una empresa privada y que la Primera Enmienda de la Constitución -que protege la libre creencia y expresión- sólo aplica en caso de que el gobierno fuera quien bloqueara a los ciudadanos.

