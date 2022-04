Paso a paso: cómo cancelar tu cuenta de Twitter y cómo desinstalar la app

Elon Musk y Twitter han dado mucho de qué hablar en últimas horas, y es que no es la primera vez que se ligan estos dos nombres y aunque recientemente acabó comprando la compañía, hace no mucho intentó abandonar la plataforma e incluso las personas ampliaron dichos rumores.

En un tweet que hizo el 2 de febrero de 2021, Elon Musk anunciaba que abandonaría Twitter por un tiempo, en esa entonces estaba concentrado en el proyecto de Giga Berlín, lugar donde se fabrican algunos Tesla, además también un par de días antes tuvo una aparición en programas de TV para hablar sobre vuelos a Marte y también de criptomonedas.

Una vez que este tweet se hizo presente, muchas personas comenzaron a realizar retweets y también a crear una tendencia sobre Elon, en ese momento Musk fue a la plataforma Clubhouse a tener una serie de charlas en las salas de voz con las que cuenta esa red social.

Aunque no fue la última vez que hubo el rumor de su abandono en la plataforma, hace unos días peleaba la libertad de expresión dentro de la misma, lo cual también hizo que muchas personas hicieran tweets sobre las posibles intenciones del abandono de la plataforma.

¿Cómo desactivar tu cuenta de Twitter?

Con la compra de la compañía se prevé que muchas cosas cambiarán y algunas personas no están en acuerdo con ésta acción y otras le dan su apoyo total, recientemente se viralizó un mensaje donde las y los usuarios comentaban que no daban el acceso a su información a Musk, hay que recordar que publicar esto no revoca o concede permisos sobre la información personal dentro de Twitter, pero en caso de que quieras cerrar tu cuenta los pasos son los siguientes:

Antes de desactivar tu cuenta recuerda que la plataforma ofrece 30 días en caso de que quieras recuperarla, una vez transcurridos los días, no se podrá restaurar, otro aspecto importante es que esto no elimina tu información existente en motores de búsqueda, además es posible descargar todos los datos de tu cuenta para tener un respaldo.

Para desactivar la cuenta basta con ir a las tres líneas del menú principal o en nuestro perfil ir a configuración y privacidad, seguido de esto pulsar en cuenta, desactivar cuenta, mostrará un mensaje de advertencia indicando cuánto tiempo tenemos para restaurar la misma una vez que aceptamos los términos y condiciones presiona en sí, desactivar.

Una vez realizados estos pasos, los mensajes no estarán eliminados por completo, esto ocurre hasta que transcurran los 30 días, así es como puedes eliminar tu cuenta de Twitter.

Finalmente, ya es una realidad que habrá cambios en la plataforma y en caso de que desees eliminar tu cuenta esos son los pasos a seguir.

SEGUIR LEYENDO:

Oficial: Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares