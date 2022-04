Oficial: Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares

A principios de mes, el empresario Elon Musk anunció la adquisición de el 9,2% de las acciones de Twitter, catapultando el valor en bolsa de la red social en más de 20%, esto tras cuestionar la libertad de expresión que maneja la plataforma.

Ahora, Musk ha ido un "paso más allá" haciendo oficial la compra, por 44 mil millones de dólares, adquiriendo la totalidad de dicha red social.

Elon Musk, fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX y considerado el más rico del mundo, en múltiples ocasiones generó criticas a las redes sociales ya que asegura que en la actualidad la libertad de expresión se encuentra limitada.

He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social en una democracia funcional. Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada, afirmó Musk en la presentación.