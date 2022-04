¿Quién es Elon Musk y cómo cambiará Twitter ahora que es su dueño?

Después de la noticia de que Elon Musk adquirió la red social de Twitter, por 44 mil millones de dólares, comenzaron a surgir algunas interrogantes sobre ¿Qué ocurrirá con la plataforma? pero antes de buscar posibles soluciones a ese cuestionamiento hay que conocer quién es Elon Musk.

¿Quién es Elon Musk?

Elon Musk es un empresario y también físico que poco a poco comenzó a construir su carrera, fama y fortuna, todo comienza cuando se convierte en el director ejecutivo de Zip2, esta empresa se dedicaba a mantener algunos sitios web para empresas de comunicación, esto les permitía a las mismas tener presencia en el mercado.

Poco tiempo después Musk fundó X, un sitio web de carácter financiera, haciendo sus primeras inversiones fuertes poniendo más de 12 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los primeros bancos por internet y que poco a poco comenzó a tener popularidad, tiempo después, este sitio cambia de nombre a PayPal.

Aunque muchas personas consideran que la carrera espacial es reciente, es en el año 2002 cuando Elon Musk comienza sus investigaciones para poder enviar vehículos a Marte, incluso comenzó a buscar vehículos para realizar misiones a marte, es aquí donde comienza SpaceX, muy poco tiempo seguido de esto nace el proyecto de Tesla, para crear vehículos deportivos pero que sean completamente eléctricos.

Elon Musk compra Twitter

Una vez conociendo todos estos proyectos, e incluso otros alternos como Boring Company dedicada a la excavación y creación de infraestructuras, hace un par de días Elon Comenzó a cuestionar algunas prácticas y funciones que estaba realizando Twitter.

Tras esta serie de Tweets decidió comprar bastantes acciones pero que en ese momento no le daban poder al empresario para realizar cambios significativos, una de las declaraciones que ya se conocen de Elon es que siempre busca tener libertad de expresión y que no se censuren contenidos.

Seguido de esto busca que el algoritmo que use Twitter debe de estar en GitHub entonces uno de los cambios principales que se esperan para esta plataforma es que filtren todo o la gran mayoría de su algoritmo de forma pública y abierta para que las personas puedan verlo, además programadores y demás con una cuenta activa en este sitio podrán comentar sugerencias y demás para que esté en constante mejora.

Busca definir la libertad en la plataforma y aunque algunos periodistas han visto como Elon busca callar comentarios que no le gustan ahora la pregunta es si realmente busca una libertad de expresión total o generar intereses hacia sus empresas y demás.

Se ha expresado que todo esto no lo hace por dinero y que realmente busca tener una plataforma de confianza para poder expresarse, Elon también podría regresarle su cuenta de Twitter a Donald Trump, todo esto como una muestra de libertad de expresión.

En una charla de TED Talks también mencionó que el no editará todos sus tweets personales y que cada una de sus publicaciones no requiere una explicación sobre si cumple o no la ley en distintos países y también que todo se trata de un criterio que se impuso previamente.

Aunque se pone en duda que algunas decisiones importantes no estén en sus manos, la empresa está acostumbrada a tener tensión entre sus usuarios. Finalmente, Musk ahora puede "abrir y cerrar la cuenta de cualquier persona en cuestión", así como también suspender o reactivar como ya se mencionó anteriormente.

Será cuestión de tiempo para saber si Twitter aceptará criptomonedas, específicamente la que Elon Maneja, el Dogecoin, aún las preguntas están en el aire y poco a poco se sabrá más información.

SEGUIR LEYENDO:

Oficial: Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares

iPhone 14: Revelan en qué colores vendrá el próximo smartphone de Apple