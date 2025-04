Profesora que maltrataba bebés en guardería estalla contra la prensa: "Me han despedido por vuestra culpa"

Un nuevo caso de maltrato infantil sacudió a la población en España luego de que se exhibiera en videos de cámaras de seguridad la actuación de una cuidadora que trabaja en una guardería diciendo groserías obligando a un bebé a comer a ingerir sus alimentos, las imágenes y palabras causaron tal indignación que derivó en una denuncia pública.

Luego de que se hiciera viral el video de la cámara de seguridad, las autoridades acudieron a la institución y anunciaron que tenían una orden de arresto contra la mujer que se observa en el video identificada como Nicole y otras tres cuidadoras que tenían antecedentes de realizar los mismos tratos.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Madrid, específicamente en Torrejón de Ardoz, en el clip que está en las redes sociales en este se observa que lo obliga a comer y le dice: "No me escupas la comida, me tienes harta", mientras toma la cuchara con fuerza.

Las mujeres fueron detenidas este viernes 11 de abril para continuar un proceso legal, tras unas horas de revisión fueron liberadas y suspendidas de su trabajo.

uD83CuDDEAuD83CuDDF8 | Arrestadas tres cuidadoras y la directora de una guardería en Torrejón, Madrid, tras salir a la luz un video con brutales maltratos a una bebé de 1 año y 8 meses. La agresora zarandeó, golpeó y forzó a la niña mientras otras empleadas miraban sin intervenir. pic.twitter.com/mKmsz7SJT0 — UHN Plus (@UHN_Plus) April 11, 2025

Profesora de kinder acusa a la prensa de su despido tras maltrato infantil

Después de que se informara que se tomaron medidas en legales y en la institución, la prensa intentó acercarse para obtener alguna declaración o explicación de la mujer, sin embargo, salió enojada con bolsas en las manos acusándolos de tener la culpa de su despido.

"Ha sido porque van a quitar a todos los niños de la guardería por vuestra p*** culpa. Estoy en la calle y yo tengo dos hijas que mantener y una hipoteca que pagar", expresó con enojo la profesora de la guardería.

Pese a la negativa de la mujer exhibida en cámaras de una televisora, la reportera la persiguió e insistió: "¿Usted quiere decir algo en relación al video?".

Por el tipo de acoso, la profesora se detuvo en la calle y amenazó con llamar a la policía para que la dejaran caminar en paz.