Exhiben el momento en que una trabajadora de guardería agrede a un bebé: "me tienes harta, no me escupas la comida"

Un nuevo caso de maltrato infantil ha azotado la ciudad de Madrid, específicamente en Torrejón de Ardoz, donde una mujer dedicada al cuidado en una guardería de infancias fue grabada durante el momento en que agredió a una bebé, una actitud que menciona la denunciante estaba normalizado en el sitio.

Fue una joven identificada como Nicole la que difundió el video ya que ella se encontraba en el inmueble realizando sus prácticas profesionales. En el videoclip se aprecia como la implicada regaña al infante y lo obliga a comer pese a que su reacción es de repulsión.

"No me escupas la comida, me tienes harta", se escucha decir a la agresora mientras realiza jaloneos en contra del infante