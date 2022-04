¿Donald Trump volverá a Twitter ahora que Elon Musk compró la red social? Ésto dijo el magnate

Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo, fue noticia este lunes 25 de abril luego de que se confirmara que compró Twitter por 44 mil millones de dólares, consiguiendo así el control absoluto de una de las redes sociales más influyentes del planeta, la cual fue fundada en 2006.

El multimillonario dijo tras la compra que su intención es hacer de Twitter la mejor plataforma, mediante el combate a los molestos "bots", así como facilitando a los usuarios y desarrolladores la oportunidad de acceder a sus códigos para mejorar la interfaz y funcionamiento de la red social.

De igual forma, Musk prometió que Twitter será una plataforma digital que priorice y respete la libertad de expresión; sin embargo, esta aseveració ha causado preocupación entre los usuarios, pues muchos de ellos temen que eso signifique la proliferación -sin regulación- de discursos de odio disfrazados de libre expresión.

Otros más temen que personajes que han sido bloqueados de Twitter por infringir las normas puedan volver ahora que Elon Musk es dueño de la red. Uno de ellos es Donald Trump, magnate y ex presidente de los Estados Unidos, quien fue echado permanentemente de la plataforma tras romper las reglas, difundir información falsa sobre la pandemia y las elecciones de su país, así como por haber incitado a sus seguidores a irrumpir violentamente en el Capitolio en enero de 2021.

Tras estos hechos, la red social que en ese momento era dirigida por Jack Dorsey decidió vetarlo indefinidamente, lo que causó escozor tanto entre sus 89 millones de seguidores como en un sector conservador que acusó censura y violaciones a los derechos humanos tales como la libre expresión o a ser informados.

En consecuencia, Donald Trump buscó otras alternativas para seguir en internet, e incluso lanzó a inicios de año Truth Social, su propia plataforma digital, la cual fue descargada por más de un millón de personas en los primeros días, pero cuyo interés parece haber disminuido en medio de fallas técnicas y largos tiempos de espera para acceder a las cuentas, informó AFP.

Ayer, en medio del alboroto por la compra de Twitter, Fox News buscó a Donald Trump para preguntarle si está dispuesto a regresar si Elon Musk le devuelve su cuenta. El expresidente de Estados Unidos descartó volver a la red social y dijo que usaría su propio sitio web, Truth Social, aunque desde su lanzamiento en febrero solo parece haber publicado una vez allí.

"No me voy a Twitter, me quedaré en Truth. Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedo en Truth...Estamos recibiendo a millones de personas, y lo que estamos viendo es que la respuesta en Truth es mucho mejor que estar en Twitter. Twitter tiene bots y cuentas falsas", dijo Trump.