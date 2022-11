Twitter Blue: esto es todo lo que necesitas saber sobre la suscripción a la versión premium

Elon Musk puso un tema sobre la mesa que ha dejado a la mayoría de los usuarios de redes sociales muy molestos. Tras la reciente y polémica idea de subir los costos de Twitter Blue, el servicio de suscripción de la plataforma de 4.99 a 8 dólares, muchos cibernautas se preguntan qué es, cómo configurarlo, qué beneficios tiene y principalmente, cuál será ahora el futuro de la nueva adquisición del magnate.

Parece que el también dueño de SpaceX no se echará para atrás con sus nuevas intenciones, porque el día de ayer enfatizó que a “todos los que se quejan” no les quedará otra más que pagarla, incluso hizo burla de que la idea de cobrar por emitir quejas, insultos o argumentos lo sacó de la serie de televisión británica Monty Python's Flying Circus, en español, El Circo Ambulante de Monty Python, protagonizada un grupo de humoristas de origen londinense. Así que, vayamos a lo interesante, te explicaremos paso a paso en qué consiste Twitter Blue y aunque no ha llegado como tal a México, te prepararemos para cualquier eventualidad.

Elon Musk adquirió oficialmente Twitter la última semana de octubre del año en curso. FOTO: Twitter de Elon Musk

¿Qué es Twitter Blue?

En términos concretos, es una suscripción mensual que ofrece a las personas más activas en Twitter el acceso exclusivo a funciones premium. Aunque está disponible tanto para iOS como para Android, además de su versión web, solo los países de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda cuentan con la opción de compra. Los que se suscribieron con antelación, puede que solo estén pagando 2.99 dólares, pero quienes recién lo contratan, pagan mensualmente 4.99 dólares y se tienen distintos precios por región. Es decir, Twitter Blue se adapta al costo actual regional donde se hace el registro para la contratación.

Este es el paso a paso para registrarse

Cualquier usuario perteneciente a E.U., Canadá, Australia y Nueva Zelanda encontrará el menú de suscripción desde el apartado de “Perfil” dentro de la app de Twitter o desde la misma sección en su sitio web twitter.com. Aunque el precio actual es de 4.99 dólares, Elon Musk ya advirtió y anunció que el costo subirá a 8 dólares, además de que se obtendrán otros beneficios como: verificación de cuenta, prioridad de respuestas por parte de la red social, primera opción en menciones y dentro del motor de búsqueda, posibilidad de publicar videos y audios largos, visualización de solo la mitad de los anuncios actuales y un Bypass Paywalls para que los creadores de contenido puedan cobrar dentro de la plataforma por la información que comparten o difunden.

Queremos recordarte que la opción no ha llegado a México, pero te ponemos el paso a paso para registrarse. Lo primero es ingresar a la aplicación o al sitio de internet de Twitter. Una vez ahí:

Dirígete al menú Perfil. Selecciona Twitter Blue. Haz click al botón de suscripción donde te mostrará el precio mensual. Agrega el método de pago y acepta las condiciones de término y uso.

Twitter Blue se implementó en junio del 2021. FOTO: Adriana Juárez

Cabe aclarar que, de acuerdo con el sitio web de Twitter, las suscripciones no son reembolsables, a menos que lo exija la ley. Esto incluye las vinculadas, suspendidas o a las que se perdió el acceso por cualquier otro motivo. Además, las cancelaciones de suscripción deben realizarse a través de la plataforma oficial y el sitio que se usó en un principio. Por ejemplo, si adquiriste tu suscripción en Twitter para iOS, debes hacer la cancelación en Twitter para iOS o través del Soporte de Apple. Es importante mencionar que la red social no se hace responsable del regreso monetario si tu registro lo haces a través de los proveedores del App Store o de la Play Store de Google. Solo cuando lo hacen desde el sitio Web.

Llegó inicialmente a Australia y Canadá y ahora estará disponible en Estados Unidos y Nueva Zelanda, tanto en iOS, Android y web.

Una vez que tenga la suscripción, ¿qué sigue?

Después del registro en Twitter Blue, podrás administrar tu suscripción y tendrás acceso a Labs. Con esto, lo usuarios podrán personalizar las funciones de la versión de paga desde la página de membresía, la cual se encuentra bajo el menú Perfil. Este es el paso a paso:

Ingresar al menú Perfil en la app o en twitter.com.

en la app o en twitter.com. Seleccionar Twitter Blue.

La página mostrará la membresía con la insignia activa en la parte superior derecha.

en la parte superior derecha. En el apartado de Configuración de funciones, habrá para personalizar: Deshacer Tweet Tema Icono de la app Navegación personalizada Modo lectura

de funciones, habrá para personalizar:

Para la sección de Artículos sin anuncios, se tendrán las opciones de:

Labs

Sitios sin anuncios

Ver el impacto

Una vez personalizado el menú, podrás meter más detalle en cada una las funciones premium, te deja incluso configurar la navegación y dejar a la mano las herramientas favoritas. En el caso de la edición de tuits, permite aumentar o reducir el tiempo disponible para cambiar: tweets originales, respuestas, hilos además de tweets citados. También te deja configurar el ícono de la app, el tema, activar el modo lectura, cambiar el tamaño del texto, crear carpetas de almacenamiento o elementos guardados.

Reiteramos que por el momento el servicio no se encuentra disponible para usuarios mexicanos. Además, Elon Musk no ha publicado cuáles países se sumarán a la lista para acceder a este servicio de paga.

Sigue leyendo: