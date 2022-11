¿Elon Musk despidió a todos los trabajadores de Twitter México? Esto es lo que sabemos

Aunque el mismo Elon Musk había platicado con los colaboradores el día de su llegada con el famoso lavabo en manos, los despidos han comenzado ya en la compañía, siendo la sede de Estados Unidos la más afectada. Vayamos por partes. Twitter tiene sedes en varias partes del mundo, públicamente, los primeros en recibir los despidos fueron la central de San Francisco, algunas en Europa y otras en Asía, así lo confirmaron algunos medios locales más los tuits de despedida de los afectados. El portal Business Insider señaló que el día de ayer jueves a las 11 de la noche, mil personas recibieron su carta de despido confirmado y consultado por el nuevo dueño de la red social, pero esto solo había sido en California. Ahora viernes, se comenzó a aplicar en otras partes con la justificación de tener una "trayectoria saludable".

Los despidos también se reportaron en Europa y Asia. FOTO: AP

Detalles de los despidos

Entre los despedidos hay cargos directivos, como el jefe global editorial, el director de ética y transparencia, el jefe de información o el de estrategia, asegura el mismo medio. Ya afectan a personal en las sedes de Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. A esta lista se suma el día de hoy la oficina en México. Además, el medio aseguró que la oficina de Nueva York fue donde entre el 90 por ciento y la totalidad de trabajadores han perdido sus empleos.

Reacciones de los colaboradores

Específicamente en San Francisco, cinco exempleados han interpuesto la primera demanda contra Twitter por haber violado la ley (la Warn Act) que exige 60 días de preaviso a los despedidos. Algunos de ellos fueron notificados hace solo dos días y otros lo han sabido únicamente por el súbito corte de sus canales de comunicación interna. También los trabajadores de Londres han comenzado a afiliarse a sindicatos en los últimos días ante el temor de ser víctimas de los despidos, aseguró un directivo de la organización sindical Prospect citado por Bloomberg. Ante tales reacciones y con el objetivo de frenar las demandas, el millonario ha ofrecido a los despedidos una indemnización equivalente a dos pagos mensuales.

Musk no ha cuantificado el número de despidos final, pero los distintos medios dan por hecho que será por lo menos la mitad de una plantilla de 7 mil 500 personas; The New York Times da incluso la cifra de 3 mil 738 personas.

¿Qué pasó en México?

El equipo del director de Twitter Next para Latinoamérica, con más de cinco años de labor en la empresa, publicó en su cuenta una foto del equipo de toda la plantilla que conformaba el equipo mexicano. Se sabe que este viernes 4 de noviembre, sus trabajadores fueron arbitrariamente despedidos. Ahora su perfil está privado y los excolaboradores comparten sus mensajes de salida por la misma red social. El grupo era conformado por 10 estrategas, creativos, especialistas en marketing, desarrolladores y gerentes de México, Brasil y Argentina. Su trabajo consistía en impulsar contenido personalizado con base en la selección de influencers y otras acciones.

Equipo de Twitter México. FOTO: @pedroporto

También se dedicaban a potenciar campañas para fortalecer sus relaciones con líderes y marcas. Buscaban conectarlos a las conversaciones más importantes que son eventos como los juegos olímpicos, la copa del mundo y otros programas de entretenimiento. Entre las despedidas de los excolaboradores por redes sociales, la usuaria @PistolaMendoza abrió un hilo en Twitter para recomendar a su equipo de trabajo y agradecer el tiempo que se les dio dentro de la compañía. Asimismo otras exempleadas se disculparon públicamente con las marcas debido a que, tras el abrupto cambio, no pudieron cerrar bien sus campañas.

Lucia Mendoza estuvo trabajando para Twitter 1 año y tres meses como directora de Twitter Next México. FOTO: @PistolaMendoza

Hubo un caso particular de una de las colaboradoras de la red social que justo cumplía su tercer aniversario en la compañía. Tan solo 21 días después perdió gran parte de su equipo a quien previamente felicitaba y reconocía por su desempeño a través de un hilo de Twitter.

Aun no se sabe cuántos son los mexicanos que perdieron su empleo tras los despidos masivos de Twitter. FOTO: @DnerdAlert

Mientras, Elon Musk...

Precisamente hoy el magnate apareció por sorpresa en Nueva York, pero no para reunirse con su personal, sino para participar en un foro empresarial organizado por otro multimillonario, Ron Baron. En su intervención se permitió bromear sobre su adquisición de la red social. Reconoció que había pagado un sobreprecio de 44.000 millones de dólares por la Twitter pero recordó que trató de zafarse del compromiso de compra, sin embargo, a sus ojos "fue como una escena de 'El Padrino'", dijo entre risas.

Al tiempo que Musk hacía estas declaraciones, los despedidos posteaban mensajes de adiós en la misma red con las etiquetas #OneTeam (un equipo) y #LoveWhereYouWorked (Ama donde trabajaste), subrayando la satisfacción de haber trabajado allí y evitando expresiones de descontento.

No solo ocurrieron los despidos

Además de los masivos despidos de Twitter, la firma agregó que sus oficinas estarán cerradas temporalmente y que el personal no podrá ingresar al edificio hasta que sepan si han perdido sus trabajos. Aunado a esto, se confirmó que Musk será el director ejecutivo de Twitter. Cabe recalcar que hasta que el envío masivo de correos con los despidos o las notificaciones de que continuarán en la plantilla laboral, el edificio estará vacío. Se especula que hasta la mitad de los 8 mil puestos de trabajo de la red social del pajarito azul serán parte del recorte.

Algunos especialistas como el profesor de Tecnología, Operaciones y Estadística de la Universidad de Nueva York, Vasant Dhar, apunta que podría ser "el inicio del final de la red". Expresó que hace un tiempo le habría resultado difícil imaginar que un "gigante de internet" como Twitter pudiera desaparecer, pero ahora no ve descabellado que en cinco años se derrumbe.

