Qué es Mastodon, la red social a la que todos huyen tras los cambios de Elon Musk en Twitter

¡Agárrate Twitter!, Mastodon se une fuertemente a la competencia por el trono de la red social especializada en comunicar a través de mensajes concisos. No solo eso, garantiza que al ser una plataforma descentralizada, jamás estará a la venta. Además, sus datos duros apuntan que tras la adquisición que Elon Musk presumió sobre el dominio total de la compañía con sede en San Francisco, California, ha crecido un 53 por ciento en el registro de usuarios mensuales, mientras que los servidores activos superan el 17 por ciento de sus cifras comunes. Debemos recordar que el pajarito azul tiene un total de 486 millones de usuarios activos, esto de acuerdo con el Informe Global Sobre el Entorno Digital 2022 de Hootsuite y We Are Social. Aunque a la nueva aplicación le hace falta mucho camino por recorrer, no será imposible alcanzarlo con los errores que el magnate está cometiendo.

Aunque tiene la opción de poner en español su plataforma, domina más el inglés dentro de la misma. FOTO: Redes de Luis

¿Qué es Mastodon?

Primero que nada expliquemos de qué va esta red social. Mastodon gGmbH es una organización sin fines de lucro alemana. Ésta desarrolló el software Mastodon. Así, la plataforma comenzó como un proyecto de código abierto en 2016 tras la idea de Eugen Rochko, de mejorar Twitter. Él era un usuario insatisfecho que se encontraba activo en la red de Musk desde 2008. Simplemente no estaba de acuerdo con el estado y la dirección que manejaban. Así que se dispuso a ir más allá y apostar por un proyecto descentralizado, de código abierto, sin ventas de último momento e interoperable, es decir parte del fediverso, también conocido como la federación abierta de servidores cuyo propósito principal es publicar contenido en la Web.

Partieron de la creencia de que las comunicaciones globales instantáneas no debían pertenecer a una sola empresa comercial, por lo que a diferencia de las redes sociales que actualmente conocemos como Meta, Mastodon tiene la idea de ser un producto de microblogging, o sea de mensajes cortos o publicaciones compartidas con una audiencia en línea; fácil de usar, sin sentido de pertenencia a ninguna autoridad central, pero que siga siendo práctico para el uso diario. La red que despegó como un proyecto gracias al apoyo de Patreon en octubre del 2016, este sitio web facilitó que el creador obtuviese los ingresos suficientes para que oficialmente tuviese su debut mundial en abril del 2017. Sin embargo, la red social es prácticamente nueva, ya que se construyó oficialmente como una organización sin fines de lucro en el 2021.

Beneficios de la plataforma

Mastodon tiene cuatro pilares que apuntan constantemente en su sitio web y dentro de su plataforma. Es una red social descentralizada, de código abierto, sin intenciones de venta e interoperable. Partiendo de esto, sus principios son muy claros, desean que los usuarios tengan el control de su propia página de inicio, es decir que no haya algoritmos, anuncios y demás de por medio. Totalmente configurable y personalizable. Con esto en mente, desean que su comunidad construya su propia audiencia sin necesidad de intermediarios, o sea que cualquiera te puede seguir desde diferentes partes del mundo. Asimismo, cada servidor tiene sus propias reglas y regulaciones que se aplican de acuerdo a cada región. Así se atienden las necesidades de cada grupo y no se imponen normas, como lo hemos visto en Twitter últimamente.

La mascota de la comunidad es un elefante. FOTO: Mastodon

Además presumen de tener mejores herramientas de publicación para explotar todo el potencial creativo de los usuarios. Es decir que te dejan compartir audio, vídeo e imágenes, descripciones de accesibilidad, encuestas, avisos de contenido, avatares animados, emojis personalizados, control de recorte de miniaturas y más. Todo con el fin de que las personas se puedan expresar en línea. Así que los creadores de contenido que deseen mostrar su arte, música o podcast, Mastodon brindará la opción sin ningún tipo de límite o pago a una suscripción mensual de por medio.

Hablemos de números

Mastodon cuenta actualmente con 609 mil usuarios activos mensuales y 3,3 mil servidores activos. Aunque presumen en su página haber aumentado 53 y 17 por ciento, respectivamente, estamos hablando de que le faltan millones de seguidores para siquiera compararse con Twitter. La ventaja que vemos en esta plataforma es que son transparentes en sus números de ingreso y egresos de cuentas, a diferencias de las ya constituidas redes sociales que requieren de intermediarios como Hootsuite y We Are Social para compartir sus métricas. Veamos un panorama más claro y.a qué se estarían enfrentando los alemanes. La red social de Elon Musk es la octava aplicación más usada en el mundo, debajo de Amazon y por encima de Spotify.

En el buscador de Google, la palabra Twitter aparece en el lugar número 17, mientras que Google, Youtube, Facebook, WhatsApp e Instagram dominan los primeros 15 lugares. En cuanto a su uso, el pajarito azul se encuentra en la catorceava posición con 486 millones de usuarios activos. Meta lidera el ranking con dos mil 936 millones, seguido de YouTube con dos mil 476 millones, WhatsApp con 2 mil millones e Instagram con mil 440 millones. Además, la compañía estadounidense sede en San Francisco, California, mantiene un puesto importante en la categoría de las plataformas favoritas de los usuarios, es la séptima con 3.3 por ciento de preferencia. Los líderes son WhatsApp con 16.4 por ciento, Instagram con 15 por ciento y Facebook con 14.5 por ciento.

¿Qué dicen los mexicanos que ya se animaron a probar Mastodon?

El abogado Luis presumió su nuevo perfil de la red social alemana con el fin de que sus contactos migraran a esta plataforma, incluso hizo alusión de haber adquirido la famosa verificación sin la necesidad de pagar los 8 dólares que Musk ha estado insistiendo dentro de Twitter. Sin embargo no todo es un lecho de rosas, al llegar a la aplicación cuestionó cómo conjugar el nombre para hacer alusión a las publicaciones. Asimismo, Cristian Padilla, decidió moderar el alcance de Mastodon de los usuarios mexicanos que ya se animaron a abrir su cuenta, al momento concretó 77 reacciones y 58 compartidos. En sí la interfaz es parecida a la red social del pajarito azul, se pueden emitir las mismas publicaciones, hacer uso de los famosos hashtag, rebloguear mensajes, reaccionar con "favoritos", subir todo tipo de contenido multimedia, guardar información, monitorear tendencias e incluso visualizar cuántos usuarios se encuentran activos en ese momento.

Su interfaz es muy parecida a Twitter. FOTO: Mastodon

