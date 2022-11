Twitter: así puedes desactivar tu cuenta, más de un millón de usuarios lo ha hecho tras la llegada de Elon Musk

Fibras muy sensibles se han estado tocando en Twitter. Tan solo el día de ayer se destapó, con evidencias y despedidas, que la plantilla laboral de la compañía va desapareciendo poco a poco. Aunque se desconoce con exactitud a cuántas personas les han rescindido el contrato, la realidad es que los 7 mil 500 trabajadores disminuyeron a tal vez cuatro mil personas. El medio estadounidense The New York Times estima que son 3 mil 738 personas las que perdieron su puesto. No solo es por los despidos que las personas están incómodas en la red social del pajarito, el constante anuncio de Elon Musk sobre la suscripción a la plataforma pone el pelo de punta a algunos usuarios. La famosa versión "Blue" que costará 8 dólares inquieta a los internautas.

"Tírame todo el día, pero costará 8 dólares", repite constantemente el magnate en su cuenta. FOTO: Twitter de Elon Musk

Debido a esta situación, ya se ha notado un cambio significativo en las pérdidas de usuarios que tiene la compañía. Ya sea porque los perfiles son desactivados por los propios internautas o suspendidos por la red social, la firma Bot Sentinel, que rastrea el comportamiento no auténtico en Twitter, cree que alrededor de 877 mil cuentas fueron canceladas y otras 487 mil neutralizadas, todo esto en un lapso de cinco días. Se sabe que del 27 de octubre al 1° de noviembre, semana agitada para la red social del pajarito azul, ha detonado que más del doble de personas desistan de sus cuentas.

De acuerdo con la empresa especializada en el rastreo de perfiles auténticos y trolls, la base general de usuarios actualmente es de aproximadamente 237 millones de usuarios activos diarios “monetizables”.

¿Cómo desactivar mi cuenta de Twitter?

Ya sea por la incomodidad que causa la nueva dirección de Musk, por chocar con ideas políticas o por desistir de pagar 8 dólares al mes por la verificación obligatoria, te traemos el paso a paso para dar de baja tu cuenta y despedirte para siempre de las ideáticas estrategias de supervivencia que el magnate tiene pensado para la red social del pajarito azul. Cabe recordar que el profesor de Tecnología, Operaciones y Estadística de la Universidad de Nueva York, Vasant Dhar, apunta que este podría ser "el inicio del final de la red". Aseguró que le da cinco años a Twitter para que finalmente se derrumbe. No te preocupes si después te arrepientes, tienes un plazo de 30 días para restaurarla. Solo bastará con ingresar tu correo y contraseña nuevamente. Nada de tu información se perderá siempre y cuando respetes el lapso marcado.

En la página de soporte de de Twitter encontramos dos explicaciones puntuales, la desactivación y la eliminación. Básicamente, la desactivación es lo que te enseñaremos a hacer y la eliminación es lo que la red social hará cuando hayan pasado los 30 días de plazo para la opción que tienes de reactivar tu cuenta. Esto implica que tu nombre de usuario y perfil público no se podrán ver desde su página o aplicación. Además, el dominio que tengas quedaría automáticamente liberado, aquí sí se perderá toda tu información y la única opción que te quedará es crear un perfil nuevo.

Hay una opción en caso de que quieras conservar tus tuits pero borrar tu cuenta, se trata de solicitar al soporte descargar tus datos antes de cancelar tu sesión permanentemente. Solo ingresa a este link y sigue las instrucciones al pie de la letra. Prácticamente hay que ingresar a la configuración, ir a tu cuenta, ir a la sección de descargar el archivo de tus datos, confirmar tu identidad y pasado eso, te llegará a tu correo electrónico el comprimido con tu información.

Para desactivar tu cuenta, en el escritorio haz clic en el ícono Más, que son los tres puntitos. Para la versión móvil, ingresa a tu foto desde la página de inicio. Luego, haz clic en el menú desplegable de Configuración y privacidad. Desde la pestaña Tu cuenta, haz clic en Desactivar tu cuenta. Recuerda leer la información sobre la eliminación de perfiles y luego confirma la cancelación. La plataforma te pedirá ingresar tu correo y contraseña para asegurarse que eres tú quien está tomando la decisión de irte y no algún hacker que robó tus datos personales o un bot que tomó el dominio de tu cuenta.

Desde el 27 de octubre hasta el 1 de noviembre, Bot Sentinel descubrió que 11 mil 535 cuentas que estaban monitoreando habían sido desactivadas. FOTO: Adriana Juárez

Además, se suspendieron otras 6 mil 824, lo que sucede cuando Twitter elimina proactivamente cuentas por inactividad, falta de autenticidad o violación de las reglas del sitio. FOTO: Adriana Juárez

Las desactivaciones y suspensiones a las cuentas de Twitter han ido en aumento. Tan solo en la semana previa a que Musk comprara la red social, se desactivaron o suspendieron 5 mil 958 cuentas, pero posterior a la compra, Bot Sentinel descubrió un aumento del 208 por ciento en las pérdidas de perfiles. “Creemos que el aumento en las desactivaciones es el resultado de personas molestas con la compra de Twitter por parte de Elon Musk y la decisión de eliminar sus cuentas en protesta”, dijo Christopher Bouzy, fundador de la plataforma. Además, académico de EPFL Lausanne en Suiza que estudia las comunidades de nicho de Internet, Manoel Ribeiro, enfatizó que “parece haber un intento de migrar a otras plataformas, como Mastodon”.

¿Qué opción tengo si dejo Twitter?

Las cifras que maneja Mastodon son bajas pero van en constante crecimiento. El jueves pasado, Eugen Rochko, desarrollador de software e impulsor de este servicio de microblogging, aseguraba que los diferentes servidores de su red social habían sumado 199 mil 430 nuevos usuarios desde el 27 de octubre, coincidiendo con la compra y baja de perfiles de Twitter. “Esto eleva el total del último día a 608 mil 837 usuarios activos, que es, sin precedentes, la cifra más alta que hemos logrado.”, apuntaba Rochko. Además apunta la creación de 437 servidores nuevos. No está mal teniendo en cuenta que el servicio es casi nuevo, porque aunque el proyecto se puso en marcha en 2016, se constituyeron como organización sin fines de lucro en el 2021.

Mastodon quiere ser la competencia directa

Esta red social quiere unirse a la contienda por el trono. Pretende que más ojos la volteen a ver y ya presume de sus beneficios en las cuentas de su creador. Está especializada en comunicar a través de mensajes concisos. No solo eso, garantiza que al ser una plataforma descentralizada, jamás estará a la venta. Además, sus datos duros apuntan que tras la adquisición que Elon Musk presumió sobre el dominio total de Twitter, ha crecido un 71 por ciento en el registro de usuarios mensuales, mientras que los servidores activos superan el 17 por ciento de sus cifras comunes. Aunque la red del pajarito azul tiene actualmente un total de 486 millones de usuarios activos, esto de acuerdo con el Informe Global Sobre el Entorno Digital 2022 de Hootsuite y We Are Social.

No tienes de qué espantarte, la nueva red social alemana, aunque suena complicada por sus servidores libres y su incorporación al fediverso, recordemos que esto significa que está inscrito a la federación abierta de servidores cuyo propósito principal es publicar contenido en la Web; ya está llena de mexicanos, de hecho, te hemos hecho una recopilación de los mejores "mastons" que encontramos sin la necesidad de pertenecer a su círculo virtual. Esto debido a que el algoritmo no censura la información y no te pone en el inicio lo que la plataforma quiere que veas, sino lo que se arma de acuerdo a tus preferencias y búsquedas.

Mastodon tiene cuatro pilares: es una red social descentralizada, de código abierto, sin intenciones de venta e interoperable. FOTO: Mastodon

Sus principios son: que los usuarios tengan el control de su propia página de inicio. Es decir que no haya algoritmos, anuncios y demás de por medio. FOTO: Mastodon

Es totalmente configurable y personalizable. FOTO: Mastodon

Desean que su comunidad construya su propia audiencia sin necesidad de intermediarios, o sea que cualquiera te puede seguir desde diferentes partes del mundo. FOTO: Mastodon

Cabe recalcar que a diferencia de Twitter que homologa universalmente las reglas de convivencia, Mastodon es más flexible en esta parte y cada servidor tiene sus propias regulaciones que se aplican de acuerdo a cada región. Así se atienden las necesidades de cada grupo y no se imponen normas, como lo hemos visto en la red social del pajarito azul en los últimos días. Partieron de la creencia de que las comunicaciones globales instantáneas no debían pertenecer a una sola empresa comercial, por lo que a diferencia de plataformas como Meta, ésta tiene la idea de ser un "verdadero" producto de microblogging, o sea de mensajes cortos o publicaciones compartidas con una audiencia en línea.

Presume de ser fácil de usar, sin sentido de pertenencia a ninguna autoridad central, práctico para el uso diario, y más. La red que despegó como un proyecto gracias al apoyo de Patreon en octubre del 2016, sitio web facilita inversiones para este tipo de ideas, hizo que Mastodon tuviese su debut mundial en abril del 2017. Pero recordemos que la plataforma es prácticamente nueva, ya que se construyó oficialmente como una organización sin fines de lucro en el 2021.

Esta es la opción que ha estado en boca de todos. Ahora medios de nicho comparten que podría ser el contrincante más fuerte ya que ha estudiado de cerca a los usuarios de Twitter y conoce perfectamente sus necesidades. Solo falta que los personajes influyentes de las redes sociales, artistas, políticos y demás vayan migrando a la plataforma para darle ese "empujón" que necesita.

