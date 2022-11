¿Será el fin de Twitter? Empleados renuncian masivamente tras ultimátum de Elon Musk

Tras la zozobra de si Elon Musk compraría o no Twitter llegó la adquisición, muchas expectativas había en esa transacción, sin embargo, las cosas no son como muchos pensaban, cientos de empleados han sido despedidos y parece que esto no tiene fin, pues tras un ultimátum que el nuevo dueño dio para sus trabajadores, se suscitó una renuncia masiva. Derivado de ello surgió un trending topic en la red social, bajo el hashtag #RIPTwitter, el cual además de teorías ha dejado miles de memes.

La situación comenzó cuando el también CEO de Tesla envió un correo electrónico a sus empleados para decirles que o se plegaban y comprometían a las nuevas normas laboras, que implican “trabajar duro por largos periodos de tiempo” o se iban y recibirían una indemnización de tres meses de salario. En el chat empresarial, Slack, comenzaron a postear despedidas. La oficina permanecerá cerrada hasta el lunes y todos los accesos bloqueados.

De acuerdo a expertos, la renuncia masiva de empleados podría poner en riesgo las operaciones de Twitter, por lo que los usuarios esperan que la red social colapse y deje de funcionar pronto.

Fuga de talentos

Una vez que Musk vio que la mayoría de los empleados pensaban aceptar la indemnización ofrecida, el también dueño de Space X intentó convencerlos de adherirse a su nuevo plan de trabajo, llevó a los trabajadores clave a juntas para familiarizarlos con su visión empresarial, incluso suavizó el tono contra el trabajo remoto que manejo al eliminar el Home Office.

La nueva purga de las filas de Twitter se produce después del despido que Musk hizo a decenas de empleados que lo criticaron en tuits y mensajes internos. Por ello fijó como fecha límite este jueves 17 de noviembre para que todos los empleados respondan "sí" en un formulario de Google sobre si querían quedarse en lo que el magnate llama "Twitter 2.0".

El panorama para la red social no pinta nada bien, pues los empleados consideran que al irse quienes están completamente familiarizados con el funcionamiento, podrían tener conflictos para solucionar problemas o actualizar los sistemas durante sus operaciones normales.

Aunado a ello, expertos apuntan que el futuro de Twitter también se complica por una posibledel acuerdo de Musk por parte del Gobierno de Estados Unidos.

En este tenor, Elon Musk tuiteó un logro de la empresa: “Y solo tenemos otro máximo histórico en el uso de Twitter jajaja”, a lo que un usuario respondió que esperaba que todos los empleados (actuales y despedidos) se unieran para crear una red social interna y le mostraran a ese hombre “su ego y su lugar”.

Un empleado publicó una serie de palabras ofensivas contra su nuevo jefe, en las que enumeraba los defectos que según él tiene Musk. En tanto, el empresario publicó un meme de la situación.

