Twitter le pondrá gratis una insignia gris a algunas cuentas, ¿dirá adiós a la palomita azul?

Una vez más Twitter nos sorprende con un giro inesperado dentro de su plataforma. Al parecer, en un anuncio hecho el día de ayer, la red social agregará una etiqueta gris de verificación a algunas cuentas de renombre para indicar que son auténticas. ¿Esto significaría un retroceso a la suscripción de pago "Blue"? Lo que sabemos hasta este momento es que el magnate, Elon Musk no ha tuiteado nada al respecto y en cambio, continúa su discurso de los 8 dólares por obtener todos los beneficios entre los que se incluyen mantener la insignia azul de autenticidad en los perfiles. El principal problema que gira en torno a la drástica decisión, es qué parámetros tomarán en cuenta para otorgar la palomita gris.

Cesó sus constantes tuits sobre el cobro de Twitter Blue 7 de noviembre pero el inversionista sigue publicando escritos referentes a su red social. FOTO: Twitter de Elon Musk

Recordemos que la red social ha sufrido una caótica reestructuración del sistema de verificación tras la llegada del nuevo propietario, Elon Reeve Musk.

Así funciona actualmente la verificación dentro de la plataforma

Actualmente Twitter tiene un sistema de verificación que todos los usuarios de la plataforma conocen bien, la “palomita azul". Está vigente desde 2009 y fue creado para confirmar la autenticidad de la cuenta de marcas, artistas, políticos, deportistas, entre otros personajes influyentes. Sin embargo, se sabe que pronto desaparecerá para aquellos que no paguen una tarifa mensual. La marca estará disponible en una fecha aún inconclusa, lo que sí ha sido confirmado por el también dueño de Tesla Motors, es que costará 8 dólares e incluirá funciones adicionales como: menos anuncios, mayor visibilidad de los perfiles y tuits, edición de las publicaciones escritas, configuración de el ícono de la app, personalización de tema con base en plantillas, activación del modo lectura, opción para cambiar el tamaño del texto, oportunidad de crear carpetas de almacenamiento o elementos guardados, entre otros.

Problemas que podría traer la insignia gris

Los expertos han manifestado sus inquietudes acerca de que hacer que la verificación esté disponible para cualquier persona a cambio de una cuota. Puntualizaron que podría dar lugar a suplantaciones y a la propagación de información falsa o estafas. La etiqueta gris, que además es un color que tiende a mezclarse con el fondo en el modo claro u oscuro, es la solución que ofrece la compañía para combatir las posibles secuelas que deje este abrupto cambio dentro de la plataforma. Sin embargo, podría provocar más confusión, debido a que los usuarios de Twitter que están acostumbrados a ver la palomita azul como marca de autenticidad tendrán que buscar ahora la designación “oficial”, que es menos visible.

Esther Crawford, colaboradora de Twitter que ha estado trabajando en la reestructuración del sistema de verificación, dijo el día de ayer que en la red social la etiqueta “oficial” se añadirá a “cuentas selectas” cuando se lance el nuevo sistema. Aseguró que no todas las cuentas previamente autenticadas recibirán la insignia gris y además, ésta en específico no estará disponible para ser adquirida. Recordemos que la encargada de los productos en fase inicial, fue recientemente objeto de una fotografía viral en la que aparecía durmiendo en el piso de una oficina de Twitter mientras trabajaba para cumplir con los plazos de Musk.

El usuario Evan Jones, en Twitter conocido como @evanstnlyjones, publicó la imagen acompañada de la leyenda "cuando necesitas algo de tu jefe en Elon". La encargada respondió que su equipo está bastante presionado y es necesario dormir en el trabajo. FOTO: Twitter

Aunado a esto, Crawford aseguró que entre los que recibirían la etiqueta gris serán cuentas como las: gubernamentales, compañías comerciales, socios empresariales, importantes medios de comunicación, publicistas y algunas figuras públicas. Pero nada más. De igual forma no compartieron los parámetros o especificaciones para que dichos perfiles pongan "en orden" su información y puedan ser verificadas sus identidades. Suponemos que esto quedará a título personal de los actuales colaboradores que conforman la plantilla laboral de Twitter. Recordemos que hay cerca de 423 mil cuentas auténticas en el sistema actual. Muchas de ellas son pertenecientes a: celebridades, empresarios y políticos, así como de medios de comunicación.

Sin embargo, ¿qué pasará con las cuentas pertenecientes a periodistas, deportistas, órganos u organizaciones locales, deportistas, creadores de contenido y demás? En general, se teme a que si estas personalidades no son verificadas, se podría empezar a propagar información falsa en Twitter. Hasta hace poco, figuras como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el piloto Red Bull Racing en Fórmula 1, Sergio Michel Pérez Mendoza, también conocido como Checo Pérez e incluso la misma celebridad de la farándula Kourtney Kardashian, no gozaban de la "palomita azul" en sus plataformas. Creemos que este cambio de color en las insignias va en serio y el equipo de Twitter ya se está encargando de designar quiénes sí y quienes no pasarán al gris dentro de la red social.

Cuando una cuenta es verificada, además de ser acompañada por la insignia de la palomita azul, viene escrito "oficial" debajo del nombre en el perfil y en cada tuit. FOTO: Twitter de Andrés Manuel López Obrador

Por ahora solo nos queda esperar a los movimientos que se tengan pensado hacer dentro de la nueva adquisición de Musk. Cabe recordar que éste ya había planteado en sus miles de tuits, la posibilidad de designar las cuentas oficiales de una forma distinta a la ya conocida insignia azul.

Con información de AP*

Sigue leyendo: