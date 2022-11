Twitter: ¿Por qué están peleando Elon Musk y Apple? Lo que sabemos del pleito tecnológico

Nuevamente Elon Musk se mete en otra disputa del mundo digital y en esta ocasión quiso que su contrincante fuera nadie más y nadie menos que Apple. Te explicaremos paso a paso qué es lo que sucede con esta riña para que puedas sacar tus propias conclusiones. Prácticamente desde la creación de la App Store pudimos observar cómo hubo aplicaciones de paga en las que el intermediario siempre fue la compañía de la manzanita. Asimismo, los "micropagos" que tenían las apps, también se gestionaban a través de este. Ambas acciones tenían y tienen un cobro de comisión del 30 por ciento, lo que significa que por cada 10 pesos que se les da a los desarrolladores, el equipo de la manzana se queda con 3.

Aunque esto nunca ha sido un "secreto", el dueño de Twitter asegura que Apple comete actos a escondidas e incluso le declaró la guerra directamente a la compañía de la manzanita, todo para que su Twitter Blue tenga los 7.99 dólares íntegros al momento de la suscripción por parte de los usuarios. Ahora, la situación referente a la comisión ya le había generado problemas a la empresa con sede en Cupertino, California. El primero en desacuerdo fue Epic Games. En septiembre del 2021 la App Store finalmente permitió que las aplicaciones añadieran enlaces externos para cobrar estos pagos internos directamente con los desarrolladores. Se empezó a implementar a inicios del 2022 y es por eso que plataformas como Telegram pueden cobrar su versión de paga de manera externa.

Inició como un "meme" en broma y terminó en una discusión profunda sobre la libertad de expresión. Este tuit actualmente ya no se encuentra en el perfil de Musk. FOTO: Twitter de Elon Musk

¿Cuál es el conflicto entonces?

Apple permitió que algunas aplicaciones proporcionaran enlaces a sus sitios web para que los usuarios paguen directamente al desarrollador, con esto eluden la polémica tarifa del 30 por ciento, sin embargo no todos gozan de este beneficio. Tenemos entendido que únicamente aplica para las plataformas streaming de música y video, por lo que los juegos, las herramientas multifuncionales y demás, aún deben lidiar con esta comisión de por medio. Pero debemos aclararte algo, esto evita que estos terceros a los que les abrimos las puertas de nuestro teléfono celular, ya sea para navegar en las redes sociales, mejorar la funcionalidad del móvil, jugar en línea y demás, tengan acceso a nuestra información bancaria. Es decir, como usuarios estamos protegidos por nuestro proveedor para evitar que se hagan cobros indebidos, clonación de tarjetas virtuales, etc.

Sin embargo y por obvias razones, esto no les parece nada justo a los desarrolladores de las aplicaciones. Por ello la batalla de los creadores de videojuegos empezó y se reforzó este año. Lo que nadie se esperaba es que Twitter se subiera a la contienda en lugar de hacer lo que Telegram, que "bajita la mano" implementa sus propios links de compra y aumenta el cobro dentro de la App Store por la comisión que Apple. Digamos que de esta forma el usuario tiene la opción de acudir directamente al sitio web de la plataforma de mensajería instantánea aun precio más accesible, o proteger su información bancaria con el papel que funge nuestro proveedor intermediario, ya sea de Android o de iOS.

Ante la mención a Timothy Donald Cook, más conocido como Tim Cook, director que suplió a Steve Jobs, la discusión subió de tono. Hasta el momento, Apple no se ha pronunciado al respecto. FOTO: Twitter de Elon Musk

Esto es lo que dice Musk

Últimamente el magnate ha publicado un sin fin de tuits controversiales que ponen en duda la estabilidad de Twitter. Sin embargo la situación con Apple ha escalado a otro nivel puesto que se ha metido en una batalla para evitar la tasa del 30 por ciento de comisión siendo que la empresa con sede en Cupertino, California tiene "la sartén por el mango". Ahora no solo pelea el cobro que implementa la compañía de la manzanita, también agregó a la fórmula un nuevo concepto "la libertad de expresión". Este debate ha desatado un "caos" en la red social del pajarito azul con muchas aristas, todos opinan al respecto de este nuevo enfrentamiento.

Incluso sacó una encuesta para saber si sus seguidores están de acuerdo con que Apple publique cómo ha afectado a sus clientes. FOTO: Twitter de Elon Musk

Elon Musk no solo ha querido que sus seguidores tomen partido, sino que ha creado un sin fin de desinformación que gira en torno a las "decisiones" que supuestamente está tomando Apple. Los ha acusado de querer bajar la aplicación de su App Store "sin ningún tipo de explicación de por medio". Pero no ha adjuntado ningún documento como en anteriores ocasiones ha hecho. Asimismo dijo que fueron amenazados por la compañía de la manzanita de quitar sus anuncios dentro de la plataforma. Recordemos que la empresa con sede en Cupertino, California era el primer anunciante de Twitter con aproximadamente 48 millones de dólares gastados en publicidad.

La única forma de que Apple baje una aplicación de su plataforma es si viola las políticas y normas aunado a la incitación a la violencia y odio. FOTO: Twitter de Elon Musk

Cabe destacar que aquí Apple sí puede bajar y banear aplicaciones por situaciones muy específicas, tales como incumplir o violar sus políticas de uso, estas se refieren a: la moderación de contenido violento o de incitación al odio, así como normativas locales. Además, el caso no solo se quedaría en la App Store, también le pegaría a su homólogo Google Play Store. En caso de que ambas decidieran eliminar a Twitter de sus plataformas, los usuarios deberían descargar directamente la aplicación. Existen varias desventajas con esto, incluyen: no más actualizaciones automáticas, compras seguras, riesgo de phishing, etc. Sin embargo, la ventaja más notable sería que abriría la puerta a múltiples vías de pago, se acabarían los intermediarios y de todas formas podrías descargar la app en tu dispositivo móvil.

Desde su creación, Apple jamás ha negado u ocultado el cobro de comisión del 30 por ciento a sus desarrolladores. FOTO: Twitter de Elon Musk

¿Cuál será el futuro de Twitter?

No ha habido ninguna postura de Apple o sus colaboradores dentro de sus redes sociales con respecto a la controversia que gira en torno al problema con Twitter. Actualmente solo contamos con la versión de Elon Musk, quien desde mayo de este año ha apoyado la disputa que Epic Games trae con la compañía de la manzanita. Aunque el futuro de la plataforma cada vez se torna más incierto, los expertos en tecnología indican que esta reestructura que trae el servicio de microblogging podría culminar en su pronta desaparición. Las intenciones del magnate en un principio eran bastante loables. Libertad de expresión, sin algoritmos y sesgo de la información, entre otros. Pero en su afán de recuperar su inversión, cobrar por emitir una opinión aunado a sus constantes fallas con la suscripción de Twitter Blue, dejan mucho que desear de su dirección y proyección para el futuro en esta red social.

