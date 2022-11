En plena crisis, Twitter lanza la tan esperada opción de programar tuits

En medio de la crisis que enfrenta la compañía de servicio microblogging, descubrimos que desde la versión de escritorio ya se pueden programar tuits desde tu cuenta. Sin necesidad de ser algún tipo de figura pública, una marca importante, etc. Al momento, el magnate Elon Musk, quien adquirió la red social de manera oficial el 27 de octubre del año en curso, no ha tuiteado nada al respecto. De hecho, sigue con los memes, las respuestas pasivo-agresivas hacia sus usuarios, aunado a su terquedad de crear el famoso "Twitter 2.0". Quisimos verificar si la versión Web era la única que podía implementar esta útil función, así que al ingresar a la aplicación corroboramos que en dispositivos móviles no es posible programar, a menos que te metas desde el explorador de tu preferencia, tales como: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera, etc.

Varios internautas se dieron cuenta de que ya pueden programar de forma individual y sin necesidad de terceros sus "tuits". FOTO: Adriana Juárez

¿Cómo funciona?

Así como comúnmente escribes y publicas un tuit. La idea es que antes de hacer "click" en el botón de Twittear, bajes a la barra de iconos y navegues por imágenes, GIFs, encuestas y justo antes de llegar a ubicación exacta, encuentres este nuevo dibujito que trae consigo un calendario y un reloj. Al apretar esta nueva función se desplegará un menú donde podrás ver más a detalle las ventajas de la programación. Es bastante intuitivo y explicativo. Podrás modificar la fecha en la que quieres publicar dicho mensaje, empezando por el mes, día y año. Luego te dejará editar la hora de "salida" junto con el minuto exacto en el que deseas publicar.

El mecanismo es igual que si redactases un tuit común. FOTO: Adriana Juárez

Además viene acompañado de la zona horaria en la que te encuentras para que te puedas ubicar a nivel global. Es decir, si quisieras que tu tuit saliese al mediodía de España, solo es corroborar las horas que se tiene de diferencia con México.

Este es el menú desplegable donde se pueden ver los borradores y los tuits programados. FOTO: Adriana Juárez

Hay más por hacer con esta nueva herramienta

Dentro de este menú desplegable podemos ver hasta la parte de abajo un título de "Tweets programados". En este apartado, veremos los mensajes que hemos dejado tanto en "Borradores" como en "Programado". También descubrimos que sí hay un límite de programación. ¿Qué queremos decir? Tenemos la capacidad de elegir cualquiera de los 12 meses, los 31 días y las 23 horas con 29 minutos que lo conforman, sin embargo, solo podemos usar el 2022, el 2023 y el 2024 como años a programar. No nos salen más opciones. Además, una vez establecidos estos datos solo debes darle click en "Programar" y automáticamente tu texto pasará a la pestaña mencionada.

Recordemos que en la versión para la aplicación a dispositivos móviles, no se encuentra esta función. FOTO: Adriana Juárez

También descubrimos que si le das click a tu tuit programado, puedes editarlo tanto de texto como en la programación. Lo que no se puede hacer es editarlo para subirlo un minuto antes de nuestra hora actual. Es decir, si querías acomodar el tuit a las 10:59 horas pero ya son las 11:00, la herramienta simplemente no te dejará hacerlo. Hicimos la prueba para verificar que salieran nuestros mensajes en tiempo y forma, incluso con un hipervínculo, y todo salió tal y como esperamos.

