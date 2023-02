¿Cómo va el proceso de designación de comisionados del INAI?

El pleno del INAI está incompleto desde abril de 2022, un instituto autónomo cuya operatividad, de alargarse dicha condición, se encuentra en riesgo, pues no podría resolver los recursos y demandas interpuestos por la ciudadanía, dado que no se podría convocar a Sesión de Pleno.

Por ello, los comisionados que integramos el INAI hemos entablado pláticas desde hace tiempo y, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública —donde se prevé el proceso de nombramientos de comisionados, debiéndose iniciar en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluyan su encargo—, se notificó en tiempo y forma al Senado de la República sobre las salidas de dos comisionados el año pasado, así como la próxima conclusión en el mes de marzo de este 2023 del nombramiento de Francisco Javier Acuña Llamas.

Aunado a ello, el pasado jueves 16 de febrero nos reunimos en el Senado con el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, el Senador Ricardo Monreal Ávila, quien, como siempre, fue muy receptivo a nuestra preocupación por la falta de designación de dos de los integrantes del Instituto.

En un ambiente cordial y abierto al diálogo, le expresamos al Senador la situación actual, el vacío en que se quedarían las inquietudes de los ciudadanos ante los recursos interpuestos, pues con cuatro Comisionados no podríamos desahogarlos por no poder convocar a Sesión de Pleno; también la sobrecarga laboral que tienen las ponencias a cargo de las y los Comisionados, pues el trabajo que debe ser repartido entre siete, está dividido actualmente entre cuatro, dado que al equipo del Comisionado Acuña, por ley, ya no se le pueden turnar recursos de revisión.

El Senador Monreal mostró, como siempre, altura de miras y afirmó que las y los legisladores actuarán con responsabilidad y prontitud en el tema; que se está haciendo todo para que esto salga a la brevedad.

Que no quede duda, en el INAI seguiremos trabajando cumpliendo nuestras funciones constitucionales, resolviendo recursos, tutelando y socializando los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, el avance de las libertades informativas entre la sociedad no se puede detener por caprichos y la confrontación política no nos llevará a ningún lado; debemos apostar por el respeto y la generación de consensos entre las instituciones, solo así fortalecemos verdaderamente la democracia de la cual debemos honrarla con hechos y no con discursos.

Por último, reconozco al Consejo Consultivo del INAI —órgano plural y ciudadano conformado por diez consejeros honoríficos provenientes de la academia y la sociedad civil que fortalece las funciones del instituto—, que promovió un juicio de amparo para lograr las designaciones pendientes. Sus integrantes dejan un criterio muy importante para todos los consejos consultivos de este país.

POR JULIETA DEL RÍO

COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

LSN