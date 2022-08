El Tren Bala de Bad Bunny

Brad Pitt regresó con todo a las grandes ligas cinematográficas pero no lo hizo solo, el actor se hizo acompañar de uno de los exponentes más grandes de la música: Bad Bunny. ¿Pero qué tanto aporta la presencia del reggaetonero a Tren Bala? Tuve la oportunidad de platicar con el boricua sobre su participación en el filme protagonizado por Pitt.

En cines ya se encuentra la película Tren Bala, la cual es maravillosamente protagonizada por el muy bien conservado Brad Pitt, quien a pesar de que no se había ido del todo de la escena cinematográfica, la realidad es que no habíamos sabido mucho de él, al menos no por sus películas pues desde el 2019 que estrenó Había Una Vez en Hollywood, el actor andaba muy calladito (Seguramente muy ocupado produciendo los más de 40 proyectos que tiene por delante. No, no es broma. Aparece como productor en esa cantidad de series y películas, entre ellas la nueva versión de El Padre de la Novia, protagonizada por Diego Boneta y Andy García). Brad Pitt regresó y lo hizo con todo en esta película que honestamente superó mis expectativas, porque además de que resultó ser todo lo contrario a lo que yo esperaba ver, es una cinta muy entretenida en la que hasta Benito Antonio Martínez Ocasio (aka Bad Bunny) brilla, con todo y que tiene pocos diálogos, pero cuyo personaje sí es relevante para la historia.

Benito Martínez, como había que referirse hacia Bad Bunny para poder hacer la entrevista, interpreta a un hombre que apodan “El Lobo”, un mexicano, asesino a sueldo, que está buscando venganza por un suceso trágico que sucede en su vida, (el cual no voy a contar para no spoilear de más) por lo que sube al famoso tren bala que atraviesa todo Japón, para matar al responsable de dicha tragedia sin saber que no es el único personaje que tiene intereses en el tren en el que varios individuos están tras la pista de un maletín que les puede significar la vida o la muerte. Uno de ellos es Brad Pitt con quien Benito compartió todas sus escenas.

En entrevista vía remota desde Los Ángeles, el boricua compartió lo que le significó en su vida dar un salto así de grande pues a pesar de que ya había aparecido en proyectos como Narcos: México y en la novena entrega de Rápidos y Furiosos, la realidad es que apenas en esta cinta tuvo una participación destacada. Sí, el joven de 28 años que cuando fue niño se desarrolló como empacador en un supermercado hoy aparece en todos los espectaculares del mundo junto a Brad Pitt: “Manoooo la vida es muy bonita, los sueños, cuando sueñas despierto y trabajas para eso, los sueños se pueden cumplir. Empezamos así, seguimos siendo un chamaquito trabajador en Puerto Rico con muchas ganas de triunfar y de hacer todo lo que tenía en la mente”. Aunque la charla fue virtual, alcancé a percibir a un muy humilde y hasta tímido Benito Martínez, completamente diferente al Bad Bunny que la rompe en el escenario y se muestra completamente desinhibido. Incluso el propio reggaetonero se confesó temeroso de arruinar la escena que tenía con Brad Pitt: “Yo creo que el reto más grande es poder cumplir con la expectativa de lo que requiere la escena y no dañarla como dice uno, pero yo soy alguien a quien le gustan los retos, pero nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos, el ambiente de trabajo fue muy lindo, el director, Brad Pitt también en todo momento me llevaba de la mano, me hicieron sentir muy seguro, me hicieron sentir más que bien y al final terminas disfrutándolos, no sentí ningún tipo de presión, antes de comenzar si la tenía pero ya cuando llegué ahí vi cómo se estaba dando y ya fui disfrutándolo todo y dando lo mejor de mí”.

Con respecto a la actuación de Bad Bunny, honestamente yo iba con las expectativas bastante bajas, sin embargo, puedo decir que es bastante cumplidora para lo que el personaje requería y la pelea con Brad Pitt goza de una muy buena coreografía, mérito también del director David Leitch, cuya especialidad son ese tipo de escenas por la expertise que tiene como doble de acción, pues fue stunt del propio Brad Pitt en varias películas, además de que ha dirigido cintas como Deadpool 2 y Atómica.

Más allá del aporte que hace Bad Bunny a la cinta, que sin duda tiene mucho más que ver con taquilla, popularidad y hasta me atrevería a decir que es una cuota que las producciones hoy tienen que pagar para cumplir con el requisito de inclusión, me parece que la dupla que hacen los actores Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry como los gemelos Tangerine y Lemon, es gloriosa, como también lo es la actuación de la actriz Joey King, a quien hace un tiempo le dediqué prácticamente una columna por su excelente trabajo en la serie The Act. ¡Ah! Y también sale Sandra Bullock. Es lo único que puedo decir de ella.

La película es bastante entretenida, a ratos se siente que la dirigieron entre Tarantino y Guy Ricthie, por el tipo de ritmo que lleva, la sangre, la acción y los gags que son por demás divertidos, además de los cameos de diversas personalidades que son bastante curiosos.

Una película que sin duda recomiendo que no se pierdan en la pantalla grande con hartas palomitas y refresco. Eso sí, por ningún motivo se levanten del asiento porque corren el riesgo de perder el hilo de la trama que es una adaptación de una novela japonesa de Kotaro Isaka.

