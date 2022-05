El Edén perdido de Netflix

Finalmente estrenó la serie Bienvenidos a Edén de Netflix, un proyecto que en tan solo un par de semanas desde su estreno se ha convertido en uno de los consentidos de la plataforma. ¿Pero realmente es una buena serie? Pasen a leer.

La verdad desde que conocí la premisa de Bienvenidos a Edén, tuve mucha curiosidad por dónde llevarían la historia que trata sobre un grupo de jóvenes que son reclutados en una especie de retiro en una isla paradisiaca en el cual ocurren cosas escabrosas. Desde que vi el tráiler pensé inmediatamente en la serie Nine Perfect Strangers de Prime Video protagonizada por Nicole Kidman, la cual me pareció maravillosa y por otro lado pensé en Élite y un poco en Euphoria. Y es que eso es lo que tiene el seriado. Es un poco todo y nada a la vez. Si bien tenía la oportunidad de defenderse con esta historia que se siente ya la viste en otro lado, la realidad es que no supieron que hacer con el argumento y el guión quedó deslactosado light. Son pocas las series que eme invitan a abandonarlas. Esta es una de ellas. No lo hice para poder escribir esta columna pero he escuchado de varias personas que no llegan al tercer capítulo. Por fortuna yo llegué a ese episodio, lo cual agradezco, porque a partir de los últimos minutos del mismo es que la cosa mejora y ya te lleva de la mano para terminar la temporada. Ah porque no hay nada que odie tanto como abandonar una película o una serie. Me da mucho coraje sentir que perdí mi tiempo y más ahora que hay tanto que ver en las plataformas y en los cines, que de verdad me pienso dos veces lo que voy ver por gusto, porque claro está que gran parte del contenido que consumo es por trabajo.

Además de que el guion nunca termina de amarrar, las actuaciones se sienten flojas y poco aprovechadas, algo que por ejemplo en Élite hacen muy bien y ni qué decir de Euphoria y Nine Perfect Strangers, serie que si bien tarda uno en adentrarse en ella, una vez que lo haces, no quieres parar hasta llegar al final y entender qué sucede con este grupo de extraños que entran a una casa con la promesa de una salvación espiritual. Una de las estrellas de la serie es Belinda, de quien se esperaba un gran regreso a la actuación, pero la realidad es que no logra convencer. No sé si es un problema de dirección o simplemente no dio el ancho. Fueron muchos los años que la también cantante estuvo fuera de este mundo actoral y pudiera ser que eso la tiene un tanto oxidada, al menos así se siente con el papel que interpreta Beli y que de alguna manera le compite al que Danna Paola hizo gloriosamente en Élite. Si bien escogieron a Belinda para interpretar a una popular influencer porque el papel le quedaba a la medida, debo decir que pareciera no se esforzó mucho por dar una actuación. Simplemente era Belinda siendo Belinda. Y eso no se vale. Esto de estar viendo en pose todo el tiempo a un personaje, perdón pero ningún papel lo justifica. De ahí en fuera, el resto del elenco es equis y creo que no da para mucho más con todo y que ya se está filmando la segunda temporada. Lo siento pero hoy si tocó ser un tanto duros con un proyecto que se ha convertido en tendencia, pero creo yo, más por moda y curiosidad que por calidad. Dudo mucho que el “boca en boca" sea lo que está moviendo el famoso algoritmo de la plataforma. Ni hablar, amigos de Netflix habrá que echarle más ganitas a sus futuros proyectos.

POR LINET PUENTE

