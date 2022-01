El boicot contra Kristen Stewart

Apenas esta semana se dieron a conocer los nominados para los SAG Awards, ceremonia en donde el sindicato de actores de Hollywood premia a las mejores actuaciones del año y en la que dejaron fuera a Kristen Stewart luego de que la actriz norteamericana interpretara magistralmente a la princesa Diana de Gales en la cinta Spencer dirigida por Pablo Larraín. Y cuando digo MAGISTRALMENTE es porque así lo hizo. Me parece increíble que tantos en el mundo lo viéramos, desde el debut de la cinta en el Festival de cine de Venecia y en muchos otros escenarios, hasta su estreno en salas comerciales. Inclusive desde entonces se hablaba de que la actriz podría recibir su primer Oscar este año, pues ninguna de las actuaciones le podía llegar a los talones a la de Stewart como Diana Spencer. Y ¿Saben qué? Yo coincido completamente. La omisión del gremio actoral para con Stewart me parece más, perdón que lo diga, una especie de rencor campesino de muchos por la fama desmedida y atención mediática que la actriz tuvo en su momento con el éxito de Crepúsculo. Es como si la estuvieran castigando por ser la bonita de la fiesta. Se siente como si se tratara de la Cenicienta quien por fin tiene su oportunidad de ir al baile y minutos antes de salir divinamente arreglada, las hermanastras y madrastra la boicotean. Pero yo tengo que fe en que su hada madrina se aparecerá para llevarla de la mano hacia el camino de del Oscar en febrero próximo cuando se den a conocer a los nominados.

Y es que poniéndonos serios al respecto, la realidad es que durante muchos años, desde que Stewart interpretó a Bella Swan en la saga de Crepúsculo en 2008 y hasta 2012 que dejó definitivamente este papel, si bien la actriz fue la favorita de los fans por el fervor que provocaban dichas películas, para el gremio actoral Kristen Stewart no era más que una actriz plástica y completamente creada por la mercadotecnia del fenómeno Twilight y nada más. Y hay mucho de cierto en ello, sobre todo porque en 5 películas de estas, la mujer nunca demostró ni un ápice de talento, es más se sentía como que estaba actuando porque la obligaban y de alguna forma así fue. Ella misma declaró que prácticamente se fue dejando llevar por el fervor hacia la franquicia y nunca pudo decir que no. Claro, ¿A quien le dan pan que llore verdad? Son pocos los actores que siendo tan jóvenes se van a negar a ser los más exitosos de la industria y ganar cantidades industriales de dinero por ello. Y así Kristen Stewart quien hoy parece está pagando muy caro haber tomado esa decisión hace más de 10 años. A esto hay que sumarle el escándalo que se le vino a la actriz cuando se convirtió en “la otra” al ser señalada como la manzana de la discordia entre el cineasta Rupert Sanders y su entonces esposa, después de que éste presuntamente tuvo un amorío con Stewart cuando filmaron juntos Blancanieves y el Cazador en 2012. Según lo que he visto en todos estos años que llevo cubriendo la fuente de espectáculos, esas cosas, solo a Angelina Jolie se las perdonan.

Lo cierto es que la actriz la pasó mal después de todo esto y desapareció por algún tiempo del ojo público, tiempo en el que se dedicó a hacer otro tipo de proyectos en un perfil más bajo para demostrar que detrás de todo ese aparato mercadológico efectivamente existía una buena actriz que lo demostró desde La Habitación del Panico en 2002 junto a Jodie Foster o en Camino Salvaje de 2007 en donde fue dirigida nada menos que por Sean Penn. Desde entonces y hasta ahora ha realizado proyectos que según yo, ya le habían logrado quitar el mote de mala actriz como Las Nubes de María, Siempre Alice, Ciertas Mujeres, entre otras.

Pero la puerta para Kristen Stewart aún no está cerrada por completo. Tan solo debemos recordar casos como el del gran Christoph Waltz, quien fue ignorado por los SAG Awards en 2013 por su bruta actuación en Django sin Cadenas y sin embargo ganó el Oscar ese mismo año como mejor actor de reparto. Mismo caso para Regina King en Si la colonia hablara y unos años antes para Marcia Gay Harden en Pollock.

Para quienes quieran constatar de lo que hablo, la cinta Spencer ya se estrenó en los cines mexicanos y sencillamente vale la pena por la actuación que Kristen Stewart ofrece como Lady Di porque el filme está narrado en un tono de pronto difícil para algunos, así como lo hizo Larraín en 2016 con la cinta Jackie con la que Natalie Portman fue nominada al Oscar como mejor actriz por su interpretación de la primera dama Jackie Kennedy. La manera en la que Stewart hace de Diana de Gales es magistral, desde el parecido físico, trabajo del departamento de maquillaje y vestuario, como la gesticulación, movimientos corporales, entonación e intención. Para lograr eso le tomó muchas horas de trabajo a la actriz y por ello se merece un lugar en el teatro Dolby el próximo 27 de marzo. He dicho.

Por Linet Puente

