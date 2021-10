Del Toro que mece la cuna

Se viene un largo puente de Halloween/Día de Muertos para lo cual, los cines y plataformas en streaming se pusieron guapos con tremendos proyectos para maratonear como se debe. Mientras el gran Guillermo Del Toro está detrás de uno de los estrenos de terror, Chucky llega a México convertido en serie para hacer de las suyas y Luis Miguel llega a su fin de un jalón.

Del Toro: La mano que mece la cuna

Como buena catadora de cine de terror que soy, en cuanto me enteré de la existencia de la cinta Espíritus Oscuros (Antlers), corrí a verla y más sabiendo que era una producción de Guillermo Del Toro, que si bien el cineasta mexicano no dirige, todos sabemos que si lleva su firma es porque él estuvo cuidando cada detalle y muy probablemente es una película buena, sobre todo cuando de terror/horror se trata. Y no me equivoqué. Es impresionante el ojo que el cineasta mexicano tiene para encontrar buenas historias del género, pero lo que más me gusta de él es que no se engolosina para dirigir todos los proyectos que produce. Le da chance a cineastas que quizá no son tan conocidos o reconocidos para que como él, crezcan y se desarrollen en este maravilloso género de terror que es muy limitado y encontrar gente que haga bien las cosas, a veces puede parecer una misión imposible. Este es el caso de Scott Cooper (Loco Corazón, Pacto Criminal) quien se metió a la cabeza de Del Toro y entendió a la perfección ese mundo retorcido que habita en el cerebro del cineasta mexicano para darle vida a la cinta Espíritus Oscuros, cuyo nombre no le hace justicia, para variar, pues te hace pensar en otro tipo de película y definitivamente no define el alma de este filme.

La cinta protagonizada también por Keri Russell, relata la historia de Lucas, un niño callado y visiblemente trastornado quien sufre bullying en la escuela, pero lo que sus compañeritos no saben es que este pequeño oculta algo en casa verdaderamente aterrador. Eso es lo único que contaré de la película que como buena historia de terror, es mejor llegar al cine sin conocer muchos detalles pues el factor sorpresa tiene un rol muy importante aquí. Lo que si puedo contar es que la cinta es profundamente emocional y el hecho de que el protagonista sea un niño, la convierte en una historia aún más aterradora porque a ver, ¿a quién le gusta ver sufrir a un niño en la pantalla? Esto es algo que Guillermo Del Toro sabe hacer muy bien. Sin duda el manejo de los niños en los filmes de terror, es la especialidad del tapatío y creanme que cuando les digo que es una cinta muy emocional, es porque lo es. Después de salir del cine no pude decir una sola palabra por las escenas tan fuertes en las que los pequeños están involucrados. Se necesita mucho estómago para aguantar hasta el final de la película. Me recordó mucho la cinta Mamá, también producida por Guillermo Del Toro, que te deja con el corazón apachurrado. Para mi esas son las buenas películas del género, las que van más allá de los saltos de la butaca, te mueven todo desde adentro y te hacen sentir el verdadero terror con tan solo pensar que podrías perder a tus seres más queridos. Uff, se me ponen los pelos de punta solo de imaginarlo. En fin, una gran opción para disfrutar en este Halloween.

Los inicios de Chucky

Para los fanáticos de lo vintage y del género de terror, también este fin de semana estrenó en México, la serie Chucky a través de la nueva plataforma en streaming Star Plus. Este proyecto ya había estrenado previamente en Estados Unidos desde hace un par de semanas y marca el regreso del muñeco diabólico a nuestras vidas, después del fallido intento del filme de 2019 que por lo menos a mi me hizo enterrarlo vivo para siempre. Con eso en mente y cero expectativas me senté a ver el primer episodio de la serie y me llevé una grata sorpresa si se toma desde lo que es: un revival de uno de los personajes más icónicos del género de terror que desde el primer episodio no se toca el corazón para nada mostrándonos la esencia y oscuridad del alma detrás del muñeco: el asesino en serie Charles Lee Ray, cuya historia conoceremos más a profundidad en esta serie. ¿Qué lo hizo tan malvado? ¿Cómo fue que decidió vivir a través de un muñeco?. Definitivamente no me perderé cada uno de los 10 capítulos que se estrenarán en dicha plataforma semanalmente.

Luis Miguel llega a su fin

La que ya no se estrenará de manera semanal es la serie de Luis Miguel, cuya última temporada completita se subió a Netflix este jueves para que los fanáticos del cantante y del proyecto pudieran verlo de manera consecutiva en este fin de semana largo. Para poder comentarlo en esta columna apenas vi los primeros dos episodios y vaya que si las temporadas pasadas dieron de qué hablar, ésta nos tendrá a todos los que nos dedicamos a esto, comentando cada detalle de la vida de Luis Miguel que el propio cantante abrió para que conociéramos más a profundidad.

Viene fuerte, polémica y creo que quedará como la biopic que marcó un antes y un después en este tipo de proyectos audiovisuales de habla hispana.

POR: LINET PUENTE

SSB