Hawkeye flecha al UCM

Si eres fanático del Universo Cinematográfico de Marvel entonces sabrás que ya se puede ver Hawkeye en Disney+, la cuarta serie en live action del conglomerado que se estrenó en este año sentando un precedente en la historia de los proyectos audiovisuales y el streaming. Pero ¿será que la historia sobre el Ojo de Halcón funciona?

Me pongo de pie ante todo lo que ha hecho hasta el momento Disney+, una plataforma que por lo menos en México (y prácticamente en el mundo) tiene apenas un año de haberse estrenado y vaya que le han echado ganas para ponerse al día con la competencia que ya les llevaba una ventaja considerable, como es el caso de Netflix, que hasta el momento sigue siendo la gran reina y señora y Amazon Prime Video. Obviamente en el camino están otras como Apple TV+, StarzPlay, la más nueva Star+, y demás que también van dando pasos firmes hacia lo que parece será el futuro del audiovisual (se me eriza la piel solo de escribirlo, pero de este tema hablaremos a profundidad en otro momento).

En el caso de Disney+ hay que decir que gran parte de su éxito y que tantos suscriptores quieran sumarse a la plataforma en streaming, se debe a las series del Universo Cinematográfico de Marvel, que se han estrenado de manera periódica durante este año. Son 4 proyectos en live action (WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno, Loki, Hawkeye) y la animada What If?. Por lo menos a mi como buena fanática que soy del UCM y con un hijo pequeño que ama las cintas de Disney, si me tienen.

Ya entrados más de lleno al estreno de Hawkeye, la serie que hasta el momento ha liberado tan solo 3 capítulos, explora lo que sucede al personaje de Ojo de Halcón después de todo lo vivido con Thanos en Infinity War y Endgame en su intento por borrar a la mitad de la población mundial. A continuación voy a hacer un spoiler, aunque creo que para estas alturas ya todos mis increíbles lectores debieron haber visto estas dos películas. Recordemos que una de las escenas más impactantes fue la muerte de Natasha Romanoff, quien se sacrifica para que Clint Barton (Hawkeye) pudiera regresar con su familia. Esto es algo que emocionalmente persigue al personaje y se ve reflejado en la serie, además de que todo parece indicar que en breve aparecerá el personaje de Yelena Bolova, hermana de Romanoff, y quien buscará venganza por la muerte de la Viuda Negra, la cual recae sobre el personaje de Hawkeye como nos lo dejaron ver en la escena post créditos del polémico filme que ya dejó fuera a Johansson del UCM y por lo tanto de Disney.

La serie que se siente la más mundana de todo lo que hemos visto hasta el momento en el Universo Cinematográfico de Marvel, funciona muy bien a pesar de que en su momento causó mucha sorpresa y expectativa el anuncio de que se realizaría este proyecto debido a que muchos fans dijeron que el personaje no se merecía tener un protagónico por ser considerado un tanto gris comparado con el resto de los Avengers. Para mi eso jugó a favor de la serie al humanizar completamente el UCM, además de que hace una excelente mancuerna con Hailee Steinfeld, quien interpreta a Kate Bishop, la pupila de Ojo de Halcón. Para ponerle la sal y pimienta, también está el actor mexicano Tony Dalton, quien hace de Jack Duquesne o “Espadachín” uno de los villanos de esta serie junto con Echo, interpretada por Maya López, una actriz sorda y quien tiene una pierna amputada, por lo que también marca un antes y un después en este tipo de proyectos al incluir a un personaje discapacitado.

Sin duda alguna con Hawkeye, Disney+ cierra con broche de oro un año que debido a la crisis sanitaria le fue muy benéfico al mundo del streaming y vaya que aquí supieron cómo explotarlo. Aplauso para los visionarios detrás de esta exitosa plataforma.

Por Linet Puente

