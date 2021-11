Tan Eternos

Por fin se estrenó Eternos, la apuesta más grande de Marvel después del tan esperado y vitoreado final de Avengers que hasta el momento ha registrado las peores críticas en mucho tiempo para una película de este tipo. ¿Por qué? Pasen a leer.

Seres inmortales que han vivido entre nosotros desde hace siglos sin intervenir en las decisiones y el destino de los humanos se tienen que hacer presentes en el mundo de los mortales porque una amenaza se cierne sobre la humanidad. Esa es la premisa de la nueva superproducción de Marvel y Disney Studios. ¿Qué podía salir mal?.

Pues si, cuando pensábamos que a una película de Marvel no le podía ir tan mal como a El Increíble Hulk de 2008 o Thor: Un Mundo Oscuro de 2013, los Eternos, llegaron para decirles quítense que ahí les voy a estas dos superproducciones hollywoodenses. Y vaya que me pesa decirlo porque de verdad esperaba con ansias locas esta película que además cuenta con un elenco de ensueño y es dirigida por la cineasta del momento Chloé Zhao. Desafortunadamente lo que parecía ser una fortaleza en una película de superhéroes como ésta, se convirtió en su mayor debilidad. Y no, no le estoy echando la culpa a la dirección de la cineasta china porque se nota que ella tenía una visión muy clara hacia donde quería llevar la historia y hasta cierto punto lo hace muy bien tratándonos de poner una atmósfera completamente distinta a lo que estamos acostumbrados en este tipo de cintas. Mi percepción es que Zhao quiso darnos una película que se sintiera más real y no tan plástica llevándonos a escenarios reales, dejando un poco de lado el abuso de las pantallas verdes y el CGI, que obviamente están presentes en la película porque tampoco se podría hacer de otra forma. Eso me gusta mucho de la visión de Chloé Zhao. Para mi el problema está en el timing de la cinta y eso también es responsabilidad de la directora ganadora de dos premios Oscar por Nomadland. De pronto se siente como dicha película protagonizada por Frances McDormand y miren que me amé el filme, pero cuando uno llega mental y emocionalmente preparado para ver una cinta de superhéroes en la que se nos prometió mucha acción y casi que nos iban a presentar a los nuevos Avengers, pues eso es lo que esperamos ver. Y aquí es en donde yo me confundo. No sé si el problema es que ya traemos las expectativas tan altas o muy claras con respecto a lo que queremos ver en estas películas que cuando algo se sale de lo convencional nos parece difícil de asimilar. De verdad lo he analizado mucho porque aún me cuesta trabajo definir en dónde estuvo el error en esta película y creo que es una mezcla de todo. Lo importante es que no funciona como debería y termina siendo una propuesta que se hace eterna, como su nombre lo dice, para los ojos del espectador.

Te puede interesar: BTS será parte de Eternals, todo sobre su participación en la película de Marvel

Cabe la pena destacar que a pesar de que Eternos cuenta con un increíble elenco comandado por Salma Hayek y secundado por Angelina Jolie, Richard Madden, entre otros, esta característica le juega en contra porque de pronto se siente que el casting no fue el correcto y no me refiero a la mexicana, quien tiene los tamaños para ser la protagonista de la historia, pero así como Salma está a la altura de las circunstancias, me parece que ni Richard Madden, ni Gemma Chan estaban al nivel para cobrar la importancia que tienen en la película, mientras que Jolie se siente desperdiciada en el orden jerárquico de la cinta. No voy a ahondar en detalles para no caer en spoilers, pero sin duda la elección del elenco para esta historia no fue el adecuado.

Otro gran desacierto es que una vez más se intentó abarcar tanto en una sola película que nos llena de información y personajes nuevos, que no nos da tiempo de asimilar nada, de encariñarnos con ninguno de ellos, de conocerlos y entender sus motivaciones. Se queda en el “mucho ruido y pocas nueces” y no sé ustedes, pero para mi este solo es un reflejo de la urgencia que tiene la compañía por generar nuevos ídolos de acción que reemplacen rápidamente al fenómeno llamado Avengers en el MCU, al hacer una película que a pesar de que menciona a estos superhéroes en algún momento y en el tiempo presente ocurre justo después del “Thanos Gate”, la realidad es que se desmarca por completo de dichas historias con la clara intención de generar un nuevo universo y por lo tanto una nueva línea de negocio para la empresa. Y si con esa motivación en mente desarrollaron la producción,lo cual es entendible hasta cierto punto porque no podemos dejar de lado que “business are business”, pues por eso el filme no resulta. Le falta corazón, pasión y mucho punch.

Aún con todo lo anterior, recomiendo ver Eternos porque sin duda habrá más de esta historia y me encantaría leer sus opiniones al respecto. Y ojo, no se pierdan la escena post créditos.

PERMANENCIA VOLUNTARIA

LINET PUENTE

