BTS será parte de Eternals, todo sobre su participación en la película de Marvel

¡BTS en el MCU! El grupo K-Pop es el más popular del momento a nivel mundial y llegará a las grandes esferas de Hollywood con "Eternals", la nueva película de Marvel que forma parte del inicio de la nueva fase del universo de superhéroes más famoso de los cómics y el cine.

Hace unos meses, un actor de la serie "The Falcon and The Winter Soldier" reveló que hizo una referencia a la banda coreana; sin embargo, no salió al aire ya que las escenas fueron eliminadas, este habría sido el primer cameo de BTS en Marvel.

Por fortuna para ARMY, recientemente se confirmó la participación de BTS en "Eternals", donde uno de sus protagonistas y superhéroes es Ma Dong Seok, actor coreano conocido por Train To Busan y otras películas.



El primero en cumplir el sueño de aparecer en una película de Hollywood fue RM, líder de Bangtan. El rapero fue parte de la banda sonora de "Fantastic Four" en el 2015.

BTS participará en Eternals del MCU

¿Cuándo se estrena Eternals? La nueva película de Marvel llegará a los cines del mundo el próximo 4 de noviembre. La trama sigue la vida de un grupo de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en la Tierra por miles de años, pero se mantiene ocultos. Los superhéroes no lucharon contra el temible Thanos, pero tendrán que luchar con una nueva amenaza.



A un par de semanas de su estreno, se confirmó la participación de BTS como parte del soundtrack del MCU. De acuerdo con informes de Marvel, Disney reveló detalles secretos de la película que aún no pueden ser revelados, pero la canción "Friends" será parta del OST de los Eternos.



Esta pista forma parte de su álbum "Map of the soul 7" y es interpretado por V y Jimin, como un himno a su amistad, sentimiento que encaja con la temática de la película. Se desconoce si la versión original formará parte de la banda sonora o será una totalmente en inglés y cantada por BTS.

Lizzo y Pink Floyd serán otros de los artistas que unirán sus voces a la música que formará parte del MCU.

