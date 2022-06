Buzz Lightyear si llegó al infinito y más allá

Uno de los más grandes héroes para todos los pequeños del hogar por fin llega a la pantalla grande y se trata de Lightyear, el personaje que hiciera su aparición por primera vez hace 27 años en la primera entrega de Toy Story, filme que revolucionó el cine animado para siempre.

A pesar de que amenazaba con estrenarse en la plataforma Disney+, lo cual sigue siendo muy bueno, pero después de que se estrene en cines, la película que pone como protagonista al famoso Buzz Lightyear por fin se podrá ver en la pantalla grande y esa es una gran noticia.

Independientemente de que su servidora es una amante de asistir a los complejos cinematográficos y vivir la experiencia completa, me parece que este nuevo filme de Disney-Pixar, se merece una proyección grande para que los niños no se desacostumbren a ver las películas en un cine. Porque hay que decirlo, después de la pandemia en donde los peques vivieron más pegados a las tablets que nunca, es maravilloso que la vida presencial haya regresado ya.

Hace unos días vi esta nueva aventura para el guardián espacial más querido por los niños y tengo muchas cosas que decir. Son ya 27 años de que conociéramos al maravilloso Buzz junto con su gran amigo fiel Woody, y no sé a ustedes, pero a mi me voló los sesos ver una animación tan perfecta combinada con una historia que tenía mucho corazón. Una cinta que en 1996 recibió un Oscar especial por el aporte que hizo al cine al haber sido el primer largometraje completamente animado por computadora. El premio lo recibieron el propio Woody y Buzz, y obvio John Lasseter, quien junto con el fallecido Steve Jobs, crearon el impero Pixar. De ahí surgieron otras tres películas más que si bien fueron exitosas (sobre todo la tercera entrega), nunca se podrán comparar con el fenómeno que fue la primera Toy Story.

Hago todo este contexto solo para darles a ustedes queridos lectores, una refrescada de la importancia de una película como Toy Story y el por qué un filme en solitario para Buzz Lightyear era tan importante. Tuve la oportunidad de platicar con los creadores de esta cinta, la productora Galyn Susman y el director Angus MacLane sobre el reto que implicó para ellos crear una nueva aventura que verdaderamente fuera innovadora ante lo cual comentaron: “Contar cualquier historia, hacer una nueva película siempre será desafiante, nosotros teníamos una afinidad por este personaje, amamos a Buzz y empezar con un personaje que nosotros ya conocíamos y de quien sabíamos algo y que tuvimos mucho tiempo para pensar quién fue ese personaje y de dónde vino, de alguna manera eso nos facilitó todo porque no estábamos creando a un personaje de raíz”.

Para mi era muy importante entender por qué hacerle una historia a Buzz y no a Woody, y el director Angus McLane me respondió: “Pues es que Woody ya tiene sus propias películas. Si te pones a pensar Woody es la estrella de las cintas de Toy Story, Buzz es más un personaje secundario y por eso era importante para nosotros convertirlo en el personaje principal y no en uno secundario. Teníamos mucha oportunidad para explorar su territorio y no solo por porque el mundo de los comandantes espaciales había sido terriblemente explorado en las películas, sino porque podíamos empujarlo en ese contexto a construir una parte más emocional en la película, en lugar de ser tan solo un personaje secundario”.

Antes de entrar en la parte que ha generado tanta polémica de esta cinta desde su anuncio, quisiera detenerme un poco en la historia, que a mi parecer se quedó corta para el tamaño de personaje que es Buzz. En esta ocasión, Lightyear se obsesiona con una misión que tras fracasar la primera vez y dejar varados a todos en un planeta desolado, busca la manera de arreglar su error durante muchos años en los que intervienen personajes que cambian su vida para siempre entre ellos el famoso Zurg, a quien conocimos como uno de los villanos de Toy Story y la comandante espacial Hawthorne, quien se ha convertido en la verdadera protagonista de la historia con todo el ruido que ha generado la película porque este personaje es abiertamente gay, se casa, se embaraza y demás. Espero no estarles arruinando una parte importante de la cinta, pero la realidad es que esto ya se sabía, razón por la cual la película no será proyectada en 14 países ultra conservadores (Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Malasia, entre otros) que todavía no pueden con la idea de ver en la pantalla y mucho menos en una cinta animada familiar, un beso lésbico.

A mi me pareció fascinante ver eso en la pantalla y casi no lo podía creer que estuviera sucediendo. Sobre todo porque sé que Disney se había mantenido muy a raya en estos temas y no se habían atrevido a dar el paso como lo han hecho tantas compañías en todo el mundo y sobre todo en la galaxia cinematográfica. Para los creadores de Lightyear, incluir un personaje de esta índole, que además es de color y se casa con una mujer de rasgos asiáticos, era muy importante:

“Desde hace varios años hasta ahora habíamos estado tratando de poner más atención en hacer nuestras películas tan incluyentes como se pudiera porque nuestras audiencias nos lo pedían y queríamos que todo el mundo que viera una película en la pantalla se sintieran representados porque de esa manera hay una mayor conexión y es la mejor manera de realmente disfrutar una película y sí, era muy importante para nosotros que pudiéramos representar en una película lo más que se pudiera de lo que vemos que sucede en el mundo que nos rodea”.

Estas son las palabras de Galyn Susman, quien ha sido duramente cuestionada en los últimos días por este tema en el que el director del filme subrayó: “Hacer la película tan incluyente y diversa comose pudiera siempre fue el objetivo de nuestra película y es una cinta que tiene lugar en el futuro y ese futuro en la ciencia ficción usualmente normalmente tiene mucha más diversidad que las películas modernas porque es el futuro y estamos esperanzados que en el futuro podamos celebrar una mayor diversidad”.

A mi me encantó la historia de la comandante Hawthorne y no quiero spoilear mucho, pero a partir de que esa parte de la cinta termina, siento que el guión del filme se va para abajo y el personaje principal, ese al que tantas ganas teníamos de verlo protagonizar una película, pierde fuerza. Ahora, a pesar de que la animación es espectacular, de que tiene muy buenas secuencias de acción, el gatito Sox está muy chistoso y en general la cinta es entretenida, de pronto siento que la historia puede ser un tanto confusa para los más pequeños del hogar y eso lo comprobaré en los próximos días que lleve a mi niño de 3 años quien por cierto ama a Buzz.

Para terminar con mi comentario, quiero aplaudir que Disney-Pixar se haya atrevido a mostrar en la pantalla la realidad de lo que vivimos hoy en día y creo que el siguiente reto será crear un guión más profundo en el que se puedan conjugar todos los elementos de una buena historia sin que uno de ellos le robe protagonismo al propio protagonista. Por favor corran a ver la película que para mi es histórica.

Por Linet Puente.