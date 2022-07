El perfecto Elvis de Luhrmann

Si de por sí ya era fanática de Baz Luhrmann, después de ver Elvis, me quito el sombrero ante él. Definitivamente era el director adecuado para encabezar un proyecto tan importante que involucraba a una de la figuras más icónicas de la música. Tenía que ser alguien que tuviera un gusto musical muy especial, un oído sumamente desarrollado, pero también una visión cinematográfica muy teatral que nos llevara al mundo del Rey del Rock y retratara de la manera más fiel lo que el cantante vivió desde su infancia hasta el día de su muerte. Pero lo más interesante del proyecto es que está contado a través de la mirada del Coronel Parker, quien fuera manager de Elvis y quien llevó al ídolo hasta el cielo pero también al infierno. Sí, desde entonces han existido estas figuras que si bien han sido creadores de grandes leyendas, también han sido su perdición. Y creo que eso me gusta mucho de esta película, que nos lleva por un lugar que no había sido tan explorada, pero con el toque único de Luhrmann, quien suele hacer magia con su estilo y todo lo que toca lo convierte en oro.

La película es protagonizada por Austin Butler (Había una vez en Hollywood, Los muertos no mueren, iCarly, Hanna Montana), quien se sumergió en el personaje por completo, lo estudió y se dejó entrenar durante dos años, inclusive el actor reveló en una entrevista, que llamó a Rami Malek, quien obtuvo un Oscar por interpretar a Freddy Mercury en el filme de Rapsodia Bohemia, para que le diera un consejo sobre cómo pararse en frente de tanta gente, cantar y no ponerse nervioso, porque según declaró Butler, él nunca había cantado frente a muchas personas, solo con amigos cercanos. Fueron varios los actores que audicionaron para el papel de Elvis Presley, entre ellos Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson y hasta Harry Styles, quien yo hubiera jurado estaba perfecto para el personaje, pero el ganón fue Butler y para mi fue el ideal porque lo hizo espectacular y estoy segura que a partir de aquí la carrera del joven actor se irá en ascenso y desde ya le auguro una nominación al Oscar y en toda la temporada de premios del próximo año.

Creo que no es necesario mencionar lo espectacular que está Tom Hanks en el papel del Coronel Tom Parker. Lo hace tan bien que hasta mal te cae y para que eso suceda con Hanks, es muy difícil, pues es uno de los actores más accesibles de Hollywood. La caracterización como el manager de Elvis Presley es maravillosa. Sin duda uno de los puntos clave de la película que se ha convertido en una de las más taquilleras en su primer fin de semana de estreno.

Pero sin duda el éxito detrás de esta película es el director, productor y escritor del filme: Baz Luhrmann, quien en 2002 recibió una nominación al Oscar por la cinta Moulin Rouge! como mejor película y hoy 20 años después vuelve a demostrar que es uno de los mejores cineastas para dirigir filmes musicales o que tienen que ver con estrellas del mundo de la música. Desde que filmó su versión de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio y Claire Danes en 1996, el mundo puso los ojos sobre el director australiano y de ahí su popularidad se fue al cielo. Después hizo algunos otras películas que quizá no fueron tan laureadas como Australia y me atrevería a decir que hasta El Gran Gatsby, que para mi es un filme espectacular pero el cual no tuvo gran éxito en taquilla. Incluso yo tuve la oportunidad de entrevistar a Luhrmann por dicha película y me llamó mucho la atención la intensidad con la que se expresa, la cual es directamente proporcional a su manera de dirigir. Como anécdota me encantaría compartirles que para dicha entrevista yo traía puesto un collar grande, pesado, muy artesanal de puro canutillo y de varios colores, el cual llamó tanto la atención del director que en cuanto entré a la habitación en donde se estaban llevando a cabo las entrevistas, me lo chuleó y hasta me dijo que gracias a mi collar se le estaba ocurriendo un personaje para una cinta. Yo la verdad es que tenía ganas de quitármelo para dárselo y que siguiera inspirado pero me costó tan caro que decidí no hacerlo. (Claro que hoy me arrepiento de no haberle dado dicho accesorio). Pero bueno, regresando al punto, me parece que la visión de Baz sobre Elvis y lo que el personaje vivió y sufrió es hermosa. Los musicales son perfectos (aunque yo le hubiera puesto un par más y quitarle unos 20 minutos de tiempo a ciertas escenas que se me hicieron un poco de más). El vestuario, la dirección de arte, los emplazamientos de cámara, el atasque de imágenes, los gráficos, que son típicos del cineasta y la banda sonora, son perfectos. La verdad es que es una genialidad de filme que espero sea muy bien recibido por todo el mundo. No se lo pueden perder en cines, porque sí, esta película se tiene que ver en la pantalla grande.

POR LINET PUENTE

