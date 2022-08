Y aquí vamos de nuevo, todos por el Trono de Hierro

Después de 3 años de que llegara el tan esperado final de Game of Thrones, por fin se estrena la precuela de la serie que da origen y razón de ser a todo lo que sucedió en el seriado que fue tan exitoso. ¿Pero logrará el éxito de su antecesora? Esto es lo que dicen sus protagonistas. Pasen a leer.

Mucho que escribir con respecto a una de las precuelas más esperadas. ¿Por dónde empezar? Creo que primero tendríamos que ubicar el lugar que ocupa Game of Thrones en la historia de la televisión, en donde me atrevería a decir tendría uno de los primeros peldaños. Más allá de si la adaptación de los libros de George R.R. Martin fue buena o no, me parece que el impacto del seriado de HBO fue tremendo. Obviamente la época en la que le tocó a esta serie estrenarse es muy distinta a la de otros proyectos televisivos que también son considerados en ese selecto grupo de los mejores o los más impactantes como Friends, 24, Lost, Dr. House, Los Expedientes Secretos X, Los Soprano, entre muchos otros. El fenómeno de Game of Thrones fue también gracias a las redes sociales, los memes, los videblogs que se hacían al respecto, los canales de youtube dedicados por completo al seriado y demás. Como fanática que fui era muy difícil escaparse de los spoilers si por alguna razón me perdía el capítulo que se estrenaba cada domingo. Lo ideal era hacer un detox de internet y redes sociales hasta que pudiera sentarme a ver dicho episodio, el cual, si te lo perdiste el domingo y en su caso en la repetición del lunes en el canal televisivo de HBO, era casi imposible ver, a menos de que pagaras el servicio extra para verlo en la APP cuantas veces quisieras. Ese fenómeno de viralización no lo vivió Breaking Bad por ejemplo, quizá ya le tocó muy en la última temporada. Entonces esta añoranza por la llegada de cada episodio semanal hizo que la serie fuera un éxito con todo y que su última temporada terminó decepcionándonos a muchos. Al menos para mí, el desarrollo y desenlace que tuvieron sus figuras principales durante esa octava temporada, dejó mucho que desear y me refiero a los personajes de Jon Snow y Daenerys Targaryen, cuya historia familiar es la base de la precuela La Casa del Dragón, basada en la novela del propio Martin titulada Fuego y Sangre.

Tras las críticas hacia HBO y a George R.R. Martin por haber abandonado su propia historia para la última temporada de Game of Thrones, la empresa multi-plataforma dio control creativo a Martin para adaptar Fuego y Sangre al mundo audiovisual, y en realidad todos los proyectos que vengan desde sus libros dentro de esta franquicia. Y creo que se nota bastante en el primer episodio de La Casa del Dragón que ya tuve la oportunidad de ver. La historia arranca 300 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, justo en el epicentro desde donde se desprenden esas historias que conocimos después y a partir de la controvertida familia Targaryen y la obsesión de los herederos por sentarse en el tan codiciado/peleado/esperado/ansiado Trono de Hierro.

En su visita a México, tuve la oportunidad de platicar con los actores Matt Smith y Fabien Frankel. quienes se confesaron parte del fandome de la serie, al menos así lo mencionó Frankel quien en esta precuela interpreta a Ser Criston Cole: “Vamos no la vi 5 veces, pero la vi y la volví a ver y cuando se transmitió por tv la vi y luego tuve la oportunidad de conocer a algunos de los actores del elenco de la serie original y salió un poco del fan que llevo en mi corazón”. Por su parte, Matt Smith quien interpreta al personaje que interpreta al Príncipe Daemon Targaryen y que pondrá de cabeza al mundo entero cuando vean el primer capítulo, no se dice presionado por el fenómeno que representó “la saga” de Game of Thrones: “No yo no creo que podamos, eso fue una cuestión hasta cultural y recrear ese nivel de éxito sería muy difícil, pero es un legado del que nos sentimos muy orgullosos de formar parte y tratamos de hacer algo muy original en el set de lo que ya se escribió”. Los protagonistas del seriado prácticamente saltaron a la fama gracias al mismo y aunque muchos de ellos ya habían realizado algunos otros proyectos, realmente su trampolín al éxito fue Game of Thrones, lo cual les dio visibilidad en todo el mundo y la posibilidad de cotizarse a lo grande para nuevas producciones de la industria. Ante el inminente éxito que yo creo que tendrá esta nueva temporada, Fabien Frankel se confiesa: “Yo creo que nunca vas a estar listo para algo como eso, vamos, estoy muy emocionado de ver la serie, estoy emocionado de que mi familia la vea, para estar aquí en la Ciudad de México, en Sao Paulo, fuera de eso, para los fans, espero que les guste, por la experiencia y espero que podamos filmar otra temporada y continuar haciendo algo de lo que nos podamos sentir orgullosos”.

No me quiero alargar mucho más con lo que viene de La Casa del Dragón, pero al menos a mi me gustó bastante lo que pude ver al inicio de esta temporada que cuenta con las maravillosas actuaciones de Paddy Considine, como el Rey Viserys Targaryen, Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen y el más increíble de todos, Matt Smith como Daemon Targaryen, de quien ya les había hablado previamente. Creo que para quienes nunca vieron Game of Thrones, es un gran momento para arrancar con la franquicia y no necesitan saber nada para comenzar con esta historia y para quienes si la vimos y hasta varias veces creo que es importante echarse un clavado para recordar el árbol genealógico de los Targaryen y no confundirse con los nombres que se repiten.

La serie se estrenará cada domingo a partir del 21 de agosto como lo hiciera Game of Thrones, así es que, para todos, mucha suerte con los spoilers.

