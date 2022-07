The Boys, la mejor serie del momento

El final llegó para la tercera temporada de una de las series más populares de los últimos tiempos, que si bien no es un proyecto para todo tipo de público, los que gozamos del género quedamos fascinados y boquiabiertos con lo que pudimos ver en las últimas semanas y el final de The Boys.

Aunque la espera entre la segunda temporada y la tercera fue un poco larga, valió toda la pena, pues, en esta ocasión The Boys, llegó al infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, al presentarnos una serie brutalmente bien escrita, dirigida, que ha ido subiendo de tono cada temporada como creo yo que debería de ser para todas las series, porque si en cada entrega te ofrecen lo mismo, ahí es cuando los showrunners pierden a la audiencia. Al menos eso fue lo que a mí me sucedió con The Walking Dead, de la cual también escribí mucho en esta columna porque era la más fanática, pero hubo un punto en el que fue repetitiva, extraña, tomó un rumbo que ya no tenía que ver con la idea original y con ello, los creadores de dicha serie nos perdieron a muchos. Puedo decir que definitivamente ese no es el caso para The Boys, al menos no hasta la tercera temporada que fue mucho mejor que la segunda. Cuando hablo de que subió el tono, no solo me refiero al contenido sexual, violento y muy explícito de casi todas las escenas, sino también a la complejidad de los personajes. A leguas se nota que entre la segunda y tercera temporada los guionistas se pusieron aún más las pilas para delinear a la perfección el perfil y el camino que tomaría cada uno de los muchachos y los superhéroes. Vamos, hasta los personajes secundarios como la asistente Ashley creció en esta nueva edición.

Yo creo que desde Game of Thrones no me sucedía esto con una serie que estrenara capítulo semanalmente, inclusive me pasó con la de los zombies antes mencionada y This is Us, que no he retomado porque para ver esa serie uno necesita estar preparado para llorar sin parar y no es mi caso, no todavía. Otra serie que me tenía pegada haciéndole refresh a la pantalla fue The Morning Show, así como Big Little Lies, y obvio mi Grey’s Anatomy que es como mi terapia de viernes.

Spoiler Alert para quien no ha visto el final de temporada

A la colección de todas estas series que me han atrapado se sumó The Boys, la cual aunque solo presenta 8 capítulos por temporada, me ha tenido pegada al televisor en cada una de ellas y el final fue tan espectacular que dejó abiertas muchas puertas para el desarrollo de un gran guión y posibles nuevos personajes para la siguiente entrega que ya está confirmada, comenzará a rodarse en el próximo mes de agosto y por lo que sabemos, la trama estará enfocada en la política (pues una de las sups se quedó muy metida en la contienda presidencial) y la guerra que seguirá ahora entre Starlight quien se ha unido a The Boys, contra Homelander y su heredero.

Acaba el Spoiler Alert

¿Pero a qué se debe el éxito de The Boys? En mi opinión yo creo que la serie es completamente incorrecta en todo sentido, auténtica como nada y muy entretenida. Perdón, pero yo no recuerdo que una serie hubiera mostrado un capítulo titulado “Herogasm” en el que se presenta una orgía entre superhéroes (sí, todo lo que se puedan imaginar y más, sucede en ese capítulo) A los creadores de este seriado les vale un reverendo sorbete ser correctos o inclusive que los censuren en algunos países. Y creo que eso lo apreciamos muchos y sobre todo a los que nos encanta el género de superhéroes y el cine gore, porque ah cómo vemos viceras y cabezas explotando sin el menor empacho. Es tan violenta, como sexual, pero estúpidamente entretenida, con un sentido del humor bárbaro y al mismo tiempo tiene una trama interesante, que nos deja una gran reflexión: ¿A qué tipo de personas idólatras en la vida? Y no me refiero a la ficción, sino a todos aquellos personajes que sigues en redes sociales, influencers o a los mismos actores, conductores de televisión y demás. ¿Cómo sabes que estás siguiendo a personas auténticas, buenas, o que te están dejando algo en la vida? Ese para mí es el mayor mensaje y aprendizaje que me ha dejado esta serie en donde los superhéroes son productos creados por un emporio que hace millonadas con ellos, pero a quienes en realidad, no les importa nadie más que ellos mismos. En fin, si no la han visto, los invito a que lo hagan ya en Amazon Prime Video.

