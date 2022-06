Los Minions atacan de nuevo

Tras un par de años de espera debido a la pandemia por fin llega a la pantalla grande Minions: Nace un Villano, la historia detrás del grandioso Gru y los motivos que lo llevaron a convertirse en el malo más temido del universo cinematográfico. ¿Es buena opción para los niños en este verano? Pasen a leer.

Se viene el verano, los niños salen de las escuelas y los que somos papás necesitamos muchas opciones de entretenimiento para nuestros hijos y ahí es cuando las distribuidoras aprovechan para lanzar las producciones aptas para los más pequeños del hogar. Así comenzó hace unos días la casa Disney-Pixar con Lightyear personaje que a pesar de la polémica ha logrado abarrotar las salas de cines, porque hay que decirlo que no son tantas las opciones familiares en el cine, así es que cuando llega una, hay que aprovecharla.

Ahora toca el turno de Minions: Nace un villano, secuela de la primera entrega que hace 7 años puso a los graciosos personajes amarillos como protagonistas de esta saga que comenzó en 2010 con la cinta Mi Villano Favorito y que ahora retrocede en el tiempo para contarnos la historia de cómo fue que el despiadado pero a la vez encantador Gru, comenzó su carrera como uno de los villanos más famosos del mundo animado y el papel tan importante que tuvieron sus inseparables Minions en ello. Para el doblaje de esta secuela de nueva cuenta se contrató talento de primera categoría para darle voz a los temidos villanos Vicio 6 y a otros personajes como fue el caso de Edgar Vivar e Itatí Cantoral quien muy a su estilo interpreta maravillosamente a Dona Disco, mientras que los comentaristas deportivos Luis García y Christian Martinoli, hacen a los personajes Manos de Acero y Svenganza respectivamente. Para dar voz a Gru de pequeño, el comediante Andrés Bustamante repitió en el doblaje del mismo solo que dándole un pequeño cambio a la voz para que se escuchara más joven. En entrevista con Bustamante, el actor, quien estaba acompañado de García y Martinoli, se puso en el lugar de uno de los villanos de la cinta (Willy Kobra) el cual a pesar de haber fundado a los Vicio 6, es exiliado de la banda de los mismos, debido a su edad y quien se convierte en el mentor de Gru: “Justamente esta imagen que ustedes están viendo, yo les estoy pasando la estafeta de ser el chistoso de la televisión a estos dos compañeros que siempre he admirado mucho y bueno ellos han ido demostrando, todavía les falta. Y ya hablando en serio, es clarísimo ese asunto que uno tiene que darle pie a las nuevas generaciones o hacer algo que corresponda con la edad que uno tiene, yo estoy en ese boleto, voy a hacer la obra de Matusalém, el hombre más ruco de la historia…”

En la entrevista, Martinoli y García compartieron algunas fechorías que hicieron cuando eran tan solo unos niños y García reconoció que en la vida real tanto él como su compañero, se han convertido en verdaderos villanos para la gente que los sigue en las transmisiones de futbol de televisión: “Tenemos esta parte como bipolar de que hay gente que les parecemos buenos comentaristas y hay gente que opina que somos lo peor que ha generado la televisión deportiva no? Y vivimos muy bien con esa parte y creo que el poco éxito que tenemos tiene que ver con esa situación de a y b.”

Con respecto a la cinta, me parece una de las más divertidas de toda la saga, quizá después de Mi Villano Favorito, e incluso de la primera película de Minions, que a mi en lo particular me quedó a deber mucho, por eso creo que con ésta nueva película, los productores se sacaron la espinita y les quedó verdaderamente divertida para todos, tanto adultos como para los más pequeños del hogar pues muy digerible. Lo que no me gusta y lo tengo que decir abiertamente es el desperdicio de haber elegido a tremendos personajes para el doblaje de la cinta como Luis García y Martinoli, a quienes nunca les escuchas la voz, simplemente algunas expresiones de villanos y eso es todo. Creo que si algo es valioso de esta dupla, son las voces, las expresiones, la comicidad y complicidad que hay entre ellos. Nada de eso se ve reflejado en estos villanos de quienes no alcanzamos a conocer casi nada. Fuera de eso, no tengo queja alguna. Muy recomendable para toda la familia en este verano.

