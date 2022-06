Buzz escandaliza más que The Boys

Antes de entrar de lleno con la serie The Boys, quisiera hacer un colofón con respecto a lo que escribí en mi columna pasada que ha causado tanto revuelo sobre la cinta Lightyear, que se estrenó este fin de semana. Me parece impresionante que después de tantos años nos sigamos rasgando las vestiduras porque en una peliucla familiar como ésta de la casa Disney-Pixar, exista un beso entre dos mujeres. Escena que dicho sea de paso, dura menos de 5 segundos.

Me han escrito tanto en Twitter como en Instagram en donde he promovido mi columna, una de cosas que de verdad son INCREIBLES. Bueno hay gente que incluso me dejó de seguir por haber aplaudido que la casa de Mickey Mouse se hubiera atrevido a hacer algo así. Y lo que más me sorprende/preocupa aún es que debido a que lo que yo escribí y probablemente algunos de mis colegas, muchas personas estén decidiendo no llevar a sus hijos al cine a ver la película. ¿Por? ¿Es en serio que les da tanto miedo que sus hijos vean a dos mujeres que se demuestran amor con un besito y no poder explicarles nada?.

A mi me daría más nervio no saber cómo explicarle a mi hijo que es la hipervelocidad con la que se obsesiona Buzz Lightyear durante toda la película o hacerle entender a un peque el tiempo que transcurre entre que un astronauta viaja al espacio y regresa a la tierra.

Eso para que vean si es confuso y para mi es lo que hace que la cinta no sea tan buena como esperábamos y ni hablar de cuando aparece Zurg y toda la explicación que da. A esto es a lo que me refería en mi columna pasada sobre que la película puede llegar a ser confusa para los niños y por lo tanto aburrida. Eso me pasó a mi al menos, después de la primera media hora de la cinta. De esto es de lo que deberíamos estar hablando. Cuestionándonos quién hizo un guión tan rebuscado sin pensar en los más pequeños del hogar. Bueno mi pequeño Noah de tan solo 3 años obvio ni siquiera se inmutó de la controvertida escena, él estaba mas preocupado por la liana malévola que atrapaba a Buzz y le dieron un poco de miedo los secuaces de Zurg.

Mientras veía la película con mi hijo a lado en la premiere del Auditorio Nacional (porque les recuerdo era la segunda vez que le veía) pensaba en lo afortunados que somos de que hoy en día nuestros hijos puedan ver una familia homoparental en el cine para que deje de ser un tema tabú y se acostumbren a ver eso en todos lados. Porque así es la vida y el amor se da de diferentes formas. Así es como se los tenemos que enseñar y se los aseguro, seremos una mejor sociedad.

Así es que si no van a llevar a sus niños al cine, por favor que sea porque las críticas no han sido muy favorecedoras por la historia y no porque aparece una pareja gay. He dicho.

The Boys

Ahora sí, hablemos de esta serie que a pesar de ser de superhéroes definitivamente no es para niños, ni apta para personas que no aguantan escenas de tipo gore, desnudos, palabras altisonantes y demás.

Pues finalmente se estrenó la tercer temporada de esta serie que se puede ver en Prime Video y la cual amo con todo mi ser. No es la primera vez que escribo sobre ella y me estaba esperando para tener el tiempo de ver al menos unos cuantos capítulos y este fin de semana pude echarme los primeros 5 de 8, pues cada viernes se estrena uno distinto. La verdad es que esta temporada viene aún más intensa y explícita que las dos anteriores y miren que esto es mucho decir. El rumbo que está tomando el personaje de Vengador (Homelander) es estupendo porque sigue teniendo el poderío sobre la serie y me encanta porque es una gran sátira hacia todo ese patriotismo extremista que tienen muchos en Estados Unidos. Me encanta que mientras se siguen estrenado series y películas de superhéroes de Marvel, estos por otro lado van haciendo pedazos a los ídolos de tantos niños. El guión es estupendo y es de esos proyectos que te llevan a estar sentada frente al televisor cada viernes para ver el nuevo episodio. Así es que un aplauso grande para todos los que están detrás y frente a las cámaras.