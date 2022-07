El gran regreso de Thor… ¡Y su Thora!

Lo hizo de nuevo. El cineasta Taika Waititi, quien hace 5 años dirigió Thor: Ragnarok, repitió la fórmula con la nueva entrega del mítico dios, Thor: Amor y Trueno, y así como le imprimió su muy particular toque en aquella cinta, ahora nos entregó una película muy entretenida con todo y los Guardianes de la Galaxia incluidos (con quienes Thor hizo amistad en Avengers: Infinity War), lo cual le da una buena continuación al filme de 2017, pero sobre todo a la historia de amor entre el superhéroe y la científica Jane Foster, quien después de casi 10 años, regresa a la franquicia interpretada por la grandiosa Natalie Portman.

Seguramente la pregunta que viene a continuación es: ¿En qué punto de la historia se encuentra Thor: Amor y Trueno dentro del Universo Cinematográfico de Marvel que hemos seguido desde hace 14 años? Recordemos que en medio de la desesperación de los Avengers para derrotar a Thanos en Endgame, fueron en busca de Thor, quien tras una fuerte depresión por perder a todos sus seres queridos incluido su famoso martillo, se exilió y se dedicó a comer y beber sin parar, por lo que perdió ese maravilloso físico que tenía. Obvio después vino la gran pelea en donde todos los Avengers juntos (los que sí lograron sobrevivir), derrotaron a Thanos y comenzó una nueva historia para la gran mayoría. Prácticamente a partir de ahí surgen todas las historias del UCM que hoy podemos ver en cine y en streaming. Y ésta no es la excepción, sólo que obvio retoma parte de lo que pasó en Ragnarok, pues regresa el personaje de Valkyria (Tessa Thompson), quien se convierte en la reina de la población sobreviviente de Assgard. Obvio tenemos que hablar del gran retorno de Jane, quien para no spoilearles mucho, se convierte en The Mighty Thor y ahora posee a Mjölnir, el poderoso martillo que nadie, a excepción de Thor, podía agarrar.

Tampoco les voy a contar por qué ella sí lo puede tomar porque les estaría arruinando parte de las sorpresas que tiene esta película. Debo decir que Natalie Portman se ve espectacular como si los años no hubieran pasado por ella e interpretando a una superheroína genial ayudando a su amado Thor, Valkyria y Korg para derrotar a Gorr, el carnicero de Dioses, uno de los mejores villanos que para mi, nos ha dado el Universo Cinematográfico de Marvel y quien es interpretado por Christian Bale.

Momento… ¿Christian Bale? ¿El mejor Batman de la historia quien después de su última aparición como el hombre murciélago en 2012 en la saga de Christopher Nolan, nunca quiso volver a interpretar al enmascarado y ahora se va con la competencia para interpretar a un villano? Vaya escándalo. Si de por sí ver de regreso a Jane Foster con el traje de Thor en el trailer era shockeante, saber que Bale sería el villano de la historia, lo fue aún más. Pues para mi buena suerte, tuve la oportunidad de platicar con este hombre talentoso, ganador del Oscar y obvio mi primera pregunta fue: “¿Qué te hizo cambiar de opinión y volver a este tipo de películas de superhéroes?” La respuesta de Bale me dejó con más preguntas que respuestas: “Bueno, yo nunca tomé la decisión de alejarme de ellos, eso es todo. Yo realmente disfruté increíblemente lo que logró la trilogía de Batman y yo creo que nadie, bueno quizá algunas personas sí, pero yo creo que nadie se quiere alejar de algo de lo que fuiste fan y que fue estúpidamente divertido e incluso muy retador, pero con Taika como director, yo disfruté viendo Ragnarok y también disfruté JoJo Rabbit. Y mi familia también tuvo que ver porque yo consulto con ellos cada película que hago, me siento con ellos y hablo con ellos sobre lo que representa y las locaciones, todo y de alguna manera votamos y yo juré que iban a decir que no, y resulta que me dijeron que sí y mis hijos me patearon el trasero, me empujaron y me ordenaron hacer esta película.

Obvio tenemos que agradecerle a los hijos de Christian Bale que lo hayan impulsado para hacer este personaje, pero entonces ya no entendí por qué este actor no siguió interpretando a Batman, porque a juzgar por su respuesta, queda claro que él sí quería continuar con el personaje. Pero bueno, esa es otra historia de un universo diferente. Si ustedes ya pudieron ver el trailer de la cinta, entonces se darán cuenta que Christian Bale se ve muy delgado, casi tanto como cuando hizo El Peleador, cinta que le dio el Oscar y para la cual tuvo que bajar mucho de peso (no tanto como cuando interpretó a El Maquinista). Sobre esto también platicamos: “¿Y tuviste que perder peso otra vez verdad? Bueno, en realidad tuve que hacerlo por la pandemia y el encierro, porque yo trato de tener un espacio significativo entre cada proyecto, pero todo se me empezó a juntar y acababa de terminar una película en la que por circunstancias que tienen que ver con el personaje, tenía que estar considerablemente muy delgado, así es que hicimos que funcionara de esa manera para Gorr, porque viajé para empezar a filmar Thor,: Amor y Trueno, tres días después de que empecé a filmar la otra película.”.

La película es una gozada de lo entretenida que está con todo y que cuenta con un personaje tan oscuro como Gorr, y sigue mucho la línea de Taika Waititi, quien obtuvo una nominación al Oscar por la cinta Jojo Rabbit, y también participa en el filme interpretando a Korg. Además del desnudo de Thor que es maravilloso, el filme tiene varios cameos muy divertidos que lo hacen aún más original, aunque para mi se le pasó una cucharadita de humor al director. Definitivamente se las recomiendo mucho.