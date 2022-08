Salma Hayek va de Frida a Eva Perón 20 años después

Salma Hayek vuelve a la carga, pero en su papel como productora, ahora de la serie Santa Evita, la cual ya se puede ver en la plataforma por streaming Star+, un proyecto que sin duda dejará huella pues cuenta un capítulo poco explicado de la vida de Eva Perón.

Además de ser considerada una de las mejores actrices latinas de su generación, Salma Hayek se ha desenvuelto muy bien como productora y aunque me gusta lo que la veracruzana ha hecho actoralmente hablando, me atrevería a decir que su fuerte hoy por hoy es la producción. Es increíble que una mujer como ella, con el poder que ha alcanzado en Hollywood, esté llevando a la pantalla grande, a la televisión y al streaming, historias que importan, que nos llevan a reflexionar a través de la historia, sobre el lugar que ocupamos hoy, sobre todo las mujeres, en la sociedad y eso es lo que sucede con Santa Evita, la cual estrenó este fin de semana en la plataforma Star+ que forma parte del poderío de Disney.

En el marco del 70 aniversario luctuoso de Eva Perón se estrenó la serie de 7 episodios, basada en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez, que retrata lo que sucede con el cadáver de la ex primera dama de Argentina tras su muerte, el cual fue embalsamado y se mantuvo “desaparecido” por más de 15 años. Desde el libro, la historia real es mezclada con la ficción lo cual se replica en la serie que es espléndidamente protagonizada por la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro. En entrevista telefónica desde algún lugar desconocido en donde la mexicana se encontraba vacacionando, Salma platicó con una servidora sobre las atrocidades que vivió Evita ya muerta, fueron las que la inspiraron a producir este proyecto: “Habla sobre una parte de la historia de Evita que es un misterio, que es ¿Qué pasa con el cuerpo de Evita después de que lo embalsaman? Lo roban, lo pierden, por 20 años, aparecía y desaparecía, es un thriller. Es una historia realmente sobre la obsesión de los hombres de controlar y someter a la mujer especialmente a las mujeres que tienen espíritus indomables. Y es algo súper importante porque creo que nos podemos identificar todas las mujeres porque esta mujer a la hora que se muere, su cuerpo queda a la deriva, te das cuenta de todos los diferentes tipos de obsesión con el cuerpo de esta mujer y también con lo que representaba, el empoderamiento de la mujer.

Creo que con estas palabras, Hayek se proyecta en gran medida en Eva Perón, quien marcó un antes y un después en la historia de Argentina, pues el abuso de poder sobre la mujer (aún estando muertas) ha existido desde siempre en la historia de la humanidad y así lo vivió la propia Hayek hace 20 años cuando el productor Harvey Weinstein casi le arrebata de las manos la cinta Frida, que al final le dio una nominación al Oscar y la cual ella misma produjo. Recordemos que en 2017 fue la misma Salma quien en una columna escrita para el diario The New York Times, relató las constantes insinuaciones que vivió por parte de del magnate quien hoy se encuentra en prisión precisamente por las acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra. Fueron tantas las negativas hacia Weinstein que el productor por poco le quita no solo el protagónico de su propio proyecto, sino también la producción del mismo. Pero eso es historia del pasado y el lugar que hoy ocupa la actriz y productora en la industria es muy distinto, algo que le ha costado lágrimas de sangre, como a tantas mujeres en nuestro país que hoy no se quedan calladas ante los casos de abuso, como lo dijo la propia Salma en entrevista:

“Sí, tantas, que son asesinadas, por un lado vamos avanzando muchísimo, seguimos teniendo problemas de feminicidios, pero al mismo tiempo creo que sale más a la luz. Hoy nos enteramos de más cosas que quizá no nos enterábamos antes, entonces sí pienso que hemos avanzado cantidad y al mismo tiempo creo que tenemos mucho por avanzar en unos países más que en otros. Y esta serie me encanta porque es una demostración muy ilustrativa de la situación que teníamos las mujeres en aquel entonces, y yo ya estaba viva, yo ya estoy vieja y que de alguna manera esta situación obsesiva de control que en la serie va más allá de la muerte, sigue existiendo”.

En dicha entrevista cuestioné a la actriz si ahora como productora, 20 años después de hacer Frida, con la presión y acoso de Harvey Weinstein por detrás, se siente en un lugar mucho más seguro que antes y su respuesta fue por demás sincera: “Yo en este momento me siento más empoderada como actriz y como productora también porque siento que nos escuchan más, siento que tenemos cierto nivel de profesión... pero claro cuando estás en mi posición pero eso no me hace ciega y sorda a la posición en la que están otras mujeres y me da muchísimo orgullo saber que ahora puedes hacer historias también sobre mujeres porque las actrices están en otra posición.”

Pues yo no sé ustedes, pero yo le aplaudo a mujeres emprendedoras y fuertes como Salma, quienes no quitan el dedo del renglón para seguir generando contenido que importe para la pantalla. Sí, claro que la mexicana también hace películas taquilleras y super palomeras, claro que sí. No es tonta. Pero también me da gusto que a pesar de que se podría sentar en una de sus múltiples residencias que tiene en París, Londres, Estados Unidos y demás, Salma no está de brazos cruzados y conforme pasan los años se vuelve cada más poderosa en la industria, la misma que a su llegada a Hollywood, cuestionó su talento. Aplauso de pie para ella y para la serie Santa Evita, que es un culebrón muy interesante, bien filmado y actuado. No se la pierdan en Star+.

