Tom Cruise, el gran showman

Treinta y seis años después de que se estrenara la primera entrega de Top Gun, Tom Cruise volvió a pilotear el avión de Pete Maverick en la secuela del icónico filme de los 80 y como entonces, la película resultó ser majestuosa.

Es que no hay nadie como Tom Cruise. Si bien debo reconocer que no es uno de mis actores favoritos para entrevistar porque todo con él es demasiado controlado (tan así que nunca me entregaron una entrevista increíble que le hice hace algunos años para alguna de las entregas de Misión Imposible, porque algo de lo que pregunté no le gustó Cruise y a pesar de que fue una conversación de unos 20 minutos, bastante amena y fluida, nunca tuve acceso a ese material. Al parecer se incomodó que le preguntara sobre la religión. Al parecer se incomodó que le preguntara sobre la religión. Lo siento, tenía que hacerlo). En fin, al César lo que es del César. Ton Cruise es el rey de la taquilla y un maestro para acarrear masas a las salas de cine. Es todo un showman que sabe su chamba, conoce la industria a la perfección y sabe la cantidad exacta de ingredientes que necesita una película para ser un éxito. Así Top Gun: Maverick, la película más entretenida que he visto en mucho tiempo.. Desde el primer segundo que empezó se me puso la piel chinita y así estuve hasta que acabó. Pero no solo eso, es un filme que te hace pasar por todas las emociones porque es tan nostálgica como emocionante y llena de espectaculares escenas de acción, combinadas con buen humor y muchos guiños a aquella primera entrega con la que crecimos todos.

Y es que para hacer una buena película de acción se necesita mucho más que un buen presupuesto para efectos especiales y props. Se requiere de grandes guionistas y un buen director que sepa llevar a buen puerto la historia como lo hizo Joseph Kosinski quien junto con el liderazgo de Tom Cruise hizo una gran película. Cabe la pena mencionar que la selección del cast joven es muy buena ya que tanto Miles Teller como Monica Barbaro, Glen Powell y Jay Ellis hacen muy buen match con Cruise, Jon Hamm, Jennifer Connelly y Val Kilmer.

Lo que me parece más fascinante es que en medio de la explosión el streaming, son este tipo de películas las que nos llevan a los complejos cinematográficos y es ahí cuando vuelves a enamorarte de la magia del cine. Yo amo ver películas y series en las diversas plataformas, pero lo sostengo, nunca nada será comparable con la experiencia de estar sentado frente a una gran pantalla y sentirte inmerso en una historia. Y más cuando se trata de una cinta en donde la tecnología, una buena fotografía y dirección te llevan a subirte a uno de esos aviones y experimentar lo que los actores están viviendo y sintiendo. Así como me sucedió con Spiderman: Sin regreso a casa, esta película me hizo aplaudir al final y durante diversos momentos de la misma y eso se tiene que agradecer. Así es que gracias Tom Cruise por regalarnos un producto maravilloso.

Sigue leyendo:

Doctor Strange y su locura, solo para fans

Los Platino a la conquista de las premiaciones

Northman: Lo mejor del año