Doctor Strange y su locura, solo para fans

Finalmente se ha estrenado una de las cintas más esperadas del año: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y ya está rompiendo la taquilla en esta nueva vida presencial que ha regresado para quedarse. Aunque algunos han aplaudido esta cinta, a muchos otros ha decepcionado. ¿Qué piensa su protagonista? Lo entrevisté y aquí les platico. Pasen a leer.

Esta semana pude ver, sin temor a equivocarme, tres de las 10 películas más esperadas del año. Una de ellas Top Gun: Maverick, de la cual hablaremos largo y tendido la próxima semana, la otra no puedo ni siquiera mencionarla como si se tratara de un secreto de estado y la tercera, la secuela de Doctor Strange, que llega a las salas de cines 6 años después de su antecesora. Es importante para mi mencionar las otras 2 cintas que vi esta semana porque todas son de alto calibre, ultra taquilleras, carísimas y super producciones. En ese sentido de alguna manera, uno termina comparando las experiencias cinematográficas y sin duda para mi, desafortunadamente la magia del Doctor Strange no surtió el efecto que yo hubiera esperado. Y más allá de compararlas con estos filmes, porque honestamente no sería justo para nadie, la pongo en el nivel que está, de una cinta de MARVEL dirigida por Sam Rami, en su regreso a los superhéroes y no, no me dio lo que necesitaba. Con esto no quiero decir que no sea una buena película, completamente disfrutable en cines, llena de acción, atascada de efectos especiales (un poco pasada diría yo), con la incorporación de personajes que le vuelan la cabeza a cualquier fan y demás, sin embargo es un proyecto que solo se puede disfrutar al 100 si antes viste varias series y películas del UCM. Se tenía que decir y se dijo. Que me perdonen todos aquellos fans y colegas que hasta el día de hoy han alabado este filme, pero creo que es nuestro deber como periodistas aclararle a la gente con lo que se va a topar cuando llegue a la sala de cine. No se me haría honesto hablar desde el privilegio de la información y con arrogancia total sobre algo que probablemente muchos no van a entender si no tienen idea de lo que le antecede. Y lamento más aún que en esta columna no encuentren esa información que necesitan, pues no me alcanzarían los caracteres que tengo permitidos para explicar todoooooo lo que precede a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Para que me entiendan tienen que ver al menos lo siguiente: Avengers: La era de Ultrón, Capitan América: Civil War, la primera de Doctor Strange, Avengers Infinity War y Endgame, Spider-man: Sin Camino a Casa, la serie Loki y sobre todos las cosas WandaVision. Esto sin contar algunos otros filmes que nos dan una buena lección de lo que es el MULTIVERSO como Ant-Man and The Wasp, Spider-Man: Un Nuevo Universo y la serie animada de Disney+ What If…?

La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Benedict Cumberbatch sobre esta cinta que para ese momento ningún periodista, previo a estas entrevistas, pudimos ver por completo, solo algunas escenas que nos proyectaron antes que a nadie, pero sin duda, ese material tan solo nos daba una idea de por donde podía venir la historia y obviamente se quedaron cortas. En mi cabeza esta cinta, más que una secuela de la primera de Doctor Strange, iba a significar una especie de continuación de Spider-Man: Sin Camino a casa, por cómo se dieron los acontecimientos en dicho filme y por la importancia que cobró el hechicero en el mismo. Estas dudas se las planteé a Benedict Cumberbatch en entrevista a lo que el respondió: Este filme es

parte de una historia seriada que es probablemente la más extensa forma de entretenimiento que tenemos y que hemos visto desde hace 10 años, así es que todo el tiempo existe una expectativa tremenda entre los últimos filmes y los que siguen en el sentido de todas las partes que van ligando la cadena. Así es que no. Estoy muy emocionado de que los fans vean lo que ofrece Doctor Strange por sí solo en ésta, y así como Spider-Man es disruptora, en esta también ocurren muchas cosas. La presión para mi era llevar al personaje a una nueva dirección y creo que lo hacemos, se logró una extensión porque siempre necesitamos más, es por eso que regresaré a interpretarlo muchas más veces. Estoy muy emocionado por las fans y definitivamente creo que

construye más a la emoción de Spider-Man y desarrolla aún más el tema del MULTIVERSO, que en esta cinta se explora de manera más detallada.

Y vaya que tenía razón Cumberbatch al desligar su película de la última cinta de Spider-Man, porque honestamente, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es más una continuación de la serie WandaVision que cualquier otra cosa. De hecho, y me perdonara el adorado Benedict, la protagonista real de la cinta es La Bruja Escarlata (Wanda Maximoff), interpretada por Elizabeth Olsen.

Ella es quien se lleva toda la película y alrededor de quien gira esta historia que para mi gusto se torna un poco compleja de entender por el atasque de personajes y universos que nos presentan, y lo cual era lógico que pasaría al detallar el MULTIVERSO. Me encanta la incorporación de la primera superheroína latina América Chávez, aunque siento que el personaje está un tanto desperdiciado.

En fin, sin duda alguna un filme que se tiene que ver si pretendes seguirle el hilo a todo lo que sigue en este fantástico mundo que ha acaparado la pantalla grande y que tan solo hasta ahorita en el primer fin de semana, se ha convertido en la cinta más exitosa de Marvel después de la pandemia. Si van a verla, cuéntenme porque de verdad quiero leer sus opiniones.

