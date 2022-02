La Diosa JLO

Una vez más Jennifer López llega a la pantalla grande con la cinta Cásate Conmigo que seguramente será un éxito en taquilla con un género que hoy los complejos cinematográficos necesitan para subir las entradas de los cines. Triste, pero cierto.

Al César lo que es del César, Jennifer López es una de las reinas de la comedia romántica le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Cuando JLO estrena película, es éxito garantizado, algo que los cines necesitan en estos momentos para seguir subsistiendo y la mera verdad es que es una cinta bastante palomera de esas que uno agradece tener en algún momento de la vida. Si a esto le sumamos que Maluma Baby es uno de los protagonistas, ya me imagino cuantas fanáticas del colombiano van a abalanzarse a las salas solo para ver triunfar a su ídolo reggaetonero en su debut en el séptimo arte. Y así como soy capaz de reconocer el jale que tiene la Diva del Bronx cuando hace películas, también puedo decir que a Maluma le falta mucho camino por recorrer como actor. Honestamente tiene muy buena química con JLO, pero como si estuviéramos hablando de un videocilp que no necesita de una actuación de Oscar. Hasta ahí llega el colombiano, pero al final del día, es para lo que lo contrataron. ¿O acaso alguien por aquí estaba esperando algo más de él? Y con esto no busco menospreciar su trabajo, al contrario, le aplaudo que haya tenido los pantalones de aceptar un proyecto como éste a pesar de no ser actor, pero con esto también estoy dignificando el trabajo de todos aquellos actores a quienes les toma tanto tiempo el tener una oportunidad de oro como la que se le presentó en las manos, peladita y en la boca al cantante. Y porque se requería de una personalidad de su tipo para encarnar a Bastian, un ídolo de la música que contraerá matrimonio con otra super artista de talla internacional como Kat Valdez, interpretada por Jennifer López. El triángulo amoroso lo completa Owen Wilson, un veterano en la comedia y quien resultó tener buena química con Jennifer López quien básicamente se interpreta a sí misma.

Tuve la oportunidad de platicar con Maluma quien agradece a quienes le dieron esta primera oportunidad en cine y por otro lado envía un mensaje para quienes no creyeron en él: “Para que no buleen a las personas cuando tienen los sueños, eso pasa muy seguido que la gente no cree en ti o hay personas que ni siquiera creen en ellos mismos, como tratar de empoderar un poco a la gente y decirles que los sueños si se hacen realidad, obviamente es un proceso difícil, no es tan fácil como parece, hay que trabajar fuerte, hay que ser muy disciplinado, pero todo lo que se proponga uno en la vida lo puede lograr”.

La película cumple con lo que promete o por lo menos a mi funcionó muy bien para desconectarme y meterme completamente en una historia de fantasía que solo funciona para pasar el rato y ya como cualquier otra chick flick.

Nominaciones Oscar

Esta semana se dieron a conocer a los nominados para la entrega 94 de los premios de la Academia que se llevarán a cabo, hasta el momento, de forma presencial en el teatro Dolby para ofrecer una ceremonia como las que nos gustan, llenas de glamour y harta celebridad, dejando completamente de lado el híbrido ese tan extraño que nos presentaron el año pasado debido a la pandemia.

Este es un tema que ya se tocó mucho durante toda la semana y por supuesto que en esta columna estaremos hablando de los nominados poco a poco. Lo que no quiero dejar de mencionar es el gusto que me dio que la Academia de Hollywood haya reconocido el talento de Kristen Stewart y el gran trabajo que hizo en la cinta Spencer, después de la tremenda ignorada que la actriz sufrió por parte del sindicato de actores, quienes dejaron fuera a la actriz de las nominaciones para los SAG. Bien por ella, aunque creo que no será la gran favorita para llevarse el premio porque la competencia está fuerte en dicha categoría encabezada por Penélope Cruz y Nicole Kidman.

