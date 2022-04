Ley Bartlett fortaleció a la oposición

Sin sorpresas, como ya lo anticipamos hace meses, la coalición electoral Va Por México (conformada por PRI, PRD y PAN), que por la decisión ciudadana en las elecciones de 2021 le arrebatara la mayoría calificada al oficialismo, logró que las reformas constitucionales a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el ejecutivo, fueran rechazadas.

Esta vez, el oficialismo no pudo avasallar a la oposición por no contar con los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada que la constitución exige, y no pudo aprobar una iniciativa producto del capricho de un solo hombre. Quien en su afán de “no moverle una sola coma”, “hicieron historia” como lo prometieron, pero no como la esperaban; sino que esta es la primera vez en nuestro país, que una propuesta de cambio constitucional enviada por el ejecutivo se desecha.

¿Pero, cómo llegamos a ese punto legislativo tan intenso? Aquí una cronología de los hechos:

Todo inició cuando la Secretaría de Energía, el 15 de mayo del 2020, emite nuevas reglas para operar el sistema eléctrico, que daba prioridad al despacho de la energía fósil de la CFE en detrimento de las fuentes limpias, gestionadas principalmente por privados, reforzando así un acuerdo del CENACE del 29 de abril del mismo año, que suspendía las pruebas para entrar en operación de plantas eólicas y fotovoltaicas.

Así, se limitaba la operación de las plantas de generación de energía renovable, suspendiendo las Centrales Eólicas, Fotovoltaicas y la Inversión de estás y permitía a CENACE decidir que energías usar favoreciendo a la CFE, sin importar si otras eran más barata o limpias. Todo esto, sin reformar ninguna ley.

El 23 de junio de 2020, se le concedió a Greenpeace México la suspensión definitiva contra ambas disposiciones administrativas en materia energética, en espera de una sentencia, pero permitiría que las energías renovables continuarán siendo una alternativa en el país.

Para el 18 de noviembre de 2020, se concedió el amparo a Greenpeace México, lo que significaba que ambos instrumentos de la política pública (Acuerdo y Política) quedaban invalidados; por eso el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley que reformó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) pero que igual generó que se presentarán diversos amparos porque es inconstitucional.

Al ver que fracasaron sus intentos de transgredir las leyes; el Ejecutivo presentó el 1 de octubre de 2021, una propuesta de reforma constitucional cuyo objetivo era fortalecer a la CFE eliminando la competencia privada, la cual resultó ser retrógrada, favorecedora de tecnologías sucias y mal planeada.

La oposición exigió un Parlamento Abierto, con la participación de expertos en la materia, quienes concluyeron que la Reforma no era la adecuada; pero estas opiniones fueron ignoradas.

La Coalición Va por México, retomó algunas propuestas del Parlamento Abierto y las incorporó en doce puntos que dimos a conocer en su momento; Morena y sus incondicionales aliados solo en el discurso decían que habían incluido 9, pero ello era claramente falso. Es por ello, que en la discusión en Comisiones Unidas votamos en contra del dictamen.

Ante la desesperación de la bancada oficialista y para tratar de hacer presión para que alguna conciencia cambiara de opinión para sumarse a su voto, pospusieron la discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, postergando finalmente la discusión al 17 de abril, en Domingo de Resurrección. Pero pese a todas sus argucias legales e ilegales, no lograron revivir la iniciativa.

La oposición dio el debate en la máxima tribuna de la nación y la Ley Bartlett no pasó, porque el pueblo nos dio ese mandato para proteger a la Constitución y a las Instituciones.

Las y los diputados de la oposición estamos más unidos que nunca, sabemos que esta no es la única batalla importante que hemos de enfrentar y nuestro objetivo será siempre defender a México.

JORGE ROMERO HERRERA

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

