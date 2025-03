Hacia otra Gran Depresión

“Los soberbios creen que se puede coger el fuego sin quemarse y agarrar la espada sin cortarse, pero quien rompe la paz se queda sin ella y quien siembra vientos en el mundo recoge tempestades en su alma.” Stefan Zweig



Un mundo entre opuestos. Por un lado tenemos la menor tasa de desempleo a nivel mundial desde 1991 (solo el 5%); por el otro —en términos absolutos— con 187 millones de desempleados y más de 240 millones de empleados sufriendo pobreza laboral (cifras conservadoras).

El desempleo juvenil alcanzó una tasa del 12.6% a nivel mundial (un 30% en países como Sudáfrica) y más de 259 millones que se consideran “ninis” en el mundo. Por ejemplo, las energías verdes sumaron, solo durante el año pasado, 16.2 millones de personas empleadas en todo el mundo, pero ya sabemos que Trump va en contra de las energías limpias y, por lo mismo, no es algo que ni siquiera favorezca, aunque signifique creación de empleos…



Pero las tecnologías digitales, y ahora especialmente la inteligencia artificial, están probando ser “sectores” altamente disruptivos, como lo fue la industria automotriz y la maquinaria pesada en su momento. Crean, pero desaparecen empleos a velocidades vertiginosas. Cada vez en mayor medida requerirán menos mano de obra y destrozarán empleos. No es un cambio de paradigma, sino ‘un constante paradigma del cambio’.



En ocasiones a ese fenómeno magno se suman unos pequeños. Por ejemplo el barrido que está haciendo Trump en el gobierno estadounidense por el cual más de 80 mil personas han sido despedidas. Tan solo en ese país los nuevos desempleados en febrero sumaron más de 172,000 personas, algo que no se veía desde la Gran Depresión.



Todo lo anterior da contexto y permite decir que esta realidad es palpable y no cambiará así sea que ahora todos los automóviles de consumo en Estados Unidos se produzcan de cabo a rabo en ese país. El desempleo solo avanzará exponencialmente.



¿Nueva Gran Depresión?, ¿guerra mundial?, ¿un mundo sin vacunas? ¿Qué primero? El planeta se reconfigura, las complicaciones de una posible guerra global a partir de las que ya existen (Gaza, Ucrania, Yemen) y el posible colapso económico ofrecen un futuro nada promisorio.



Algunos dirán que la guerra evitará precisamente ese inminente colapso económico, al menos en algunas naciones. Se sabe, existe la ‘economía de guerra’, pero el costo tiende a ser mucho mayor a mediano y largo plazos. En todo caso, es momento de asegurar los pequeños ahorros y de amarrarse el cinturón.



Tanto el colapso económico, como la guerra tendrían por origen uno muy importante: el presidente de los Estados Unidos. ¿Se salvará alguna nación? ¿China, logrando inundar los mercados con sus productos desechables (ya de por sí lo hace)? ¿O el golpe económico será tan brutal que el gigante asiático sea el primero en caer?



Otros como Australia y Nueva Zelandia juegan a los callados, nada de muertito. Alguien debe guardar la compostura…



Por el lado bélico, las cosas pintan aún peores. La invasión de Rusia a Ucrania, junto con la posición que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos, hace que Europa —especialmente Francia, único país de la Unión Europea con ojivas nucleares totalmente propias— tenga que asumir un papel para el que no estaba preparado. Los gringos meterán las manos solo para asegurar ganancias económicas (especialmente en Ucrania).



El cocktail que preparan los autócratas de este planeta hacen ver a la crisis del COVID como un juego de niños comparado con todo esto otro. Si a mí me preguntan, todo está dispuesto y Trump está a punto de lograr la proeza de generar una depresión económica mundial ANTES de una nueva gran guerra. ¿Podrá detenerse?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ