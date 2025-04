"Qué bueno que ya se están peleando", Laura Zapata celebra pleito entre Thalía y Camila Sodi

Ante el pleito que supuestamente sostienen su hermana, Thalía, y su sobrina Camila Sodi, tras la muerte de Ernestina Sodi, la actriz Laura Zapata no se quedó con las ganas de celebrar la pelea entre sus familiares. "Qué bueno que ya se están peleando entre ellas para que vean que no nada más soy yo", dijo.

Entrevistada para Venga la Alegría, la villana de las telenovelas respondió en un primer momento que "npi, ya sabes lo que quiere decir npi, no tengo ni la menor idea", al ser cuestionada sobre la diferencia de opiniones entre la cantante de "Amor a la mexicana" y la protagonista de "Rubí".

Ernestina Sodi murió el 9 de noviembre de 2024, lo que no terminó de unir a la familia con Laura Zapata, con quien Thalía y la fallecida sostuvieron diferencias hasta el final de los días de la escritora. Sin embargo, según las versiones de Venga la Alegría la cantante buscaba que las cenizas de su hermana fueran llevadas a Estados Unidos, en donde ella reside.

Sin embargo, Camila Sodi, hija de Ernestina, difiere de esa decisión, lo que supuestamente provocó un distanciamiento entre ambas, lo cual fue celebrado por Laura Zapata. A pesar de las diferencias irreconciliables con sus hermanas, la villana de "Rosa Salvaje" dijo que mantiene oración por Ernestina, pues le dolió la muerte de su hermana.

"Una mujer tan guapa y tan joven, y de repente así la vida le dijo to toca y te toca y ahí sí no hay vuelta de hoja, ahí sí no puedes decir espérame tantito porque tengo, entonces sí me dolió", dijo Zapata, quien a pesar de ello aseguró que prefiere mantenerse lejos de su familia materna.