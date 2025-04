¡Insólito! Cobrador impide entierro y exige que le paguen deuda del difunto en el cementerio | VIDEO

En redes sociales se viralizó un video que muestra a un hombre que impide un entierro en Quibdó, Colombia, porque está exigiendo el pago de una deuda del fallecido: “Me dan mi plata o no lo dejo enterrar”, reclamaba molestó el cobrador frente al féretro.

La insólita escena se registró durante un sepelio y fue grabada en video por uno de los testigos que muestra al desesperado cobrador parado frente a una multitud de dolientes, exigiendo el pago de una deuda mientras bloquea el acceso del féretro a la tumba donde reposaras los restos mortales de la persona a la que no han dado a conocer su identidad.

En las imágenes se muestra a varias personas discutiendo con el prestamista, que se mantuvo firme frente al féretro.

Aquí me paro en la raya, me dan mi plata o no se va”, repetía con insistencia, provocando tensión y desconcierto entre los asistentes al entierro.