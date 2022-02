Para asegurar su autonomía

En los últimos años México ha enfrentado un autoritarismo jamás antes visto; la voluntad de un solo hombre se ha impuesto en todas las decisiones de gobierno, subordinando a los diferentes poderes que conforman el estado, así como a los diferentes organismos autónomos creados para fortalecer nuestra vida democrática.

Hemos señalado en diversas ocasiones los atropellos en las formas en que, por ejemplo, han sido designados diversos titulares de los organismos autónomos y de otras instancias, que en los hechos habían sido creados para actuar con libertad, imparcialidad, independencia y sin sesgo ni presión por parte del gobierno.

En la mayoría de los casos, se ha privilegiado la sumisión, lealtad y compromiso con la llamada 4T, por encima de la capacidad y aptitudes para el desarrollo del puesto; poniendo en riesgo no solo la democracia, sino en algunos casos la integridad de la población que depende del correcto funcionamiento de áreas que son esenciales en la vida del país. Ello, con el único fin de concentrar mayor poder en el titular del poder ejecutivo

Por eso, las y los diputados de Acción Nacional, con el fin de blindar a los organismos autónomos constitucionales, a la Suprema Corte de Justicia, a la Judicatura Federal y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentamos en días pasados una iniciativa constitucional, a fin de que se asegure lo que debería ser evidente: que estos sean encabezados por personas que cumplan con perfiles idóneos, sin compromisos ideológicos ni partidistas, con formación académica y experiencia comprobada.

Para ello se propone determinar que el congreso deberá garantizar que se cumplan con al menos los siguientes requisitos:

1) Ser mexicanos por nacimiento;

2) Poseer título profesional con antigüedad mínima de diez años;

3) Acreditar conocimientos en la materia;

4) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión;

5) Haber residido en el país y entidad federativa de que se trate, durante los cinco años anteriores;

6) No haber militado en ningún partido político en los últimos doce años;

7) No haber sido candidato, ni haber desempeñado cargos de elección popular federal o local en los últimos doce años;

8) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos doce años;

9) No haber desempeñado algún cargo público dentro de la administración pública local en caso de que el titular del Ejecutivo Federal haya ejercido el cargo de Gobernador; y,

10) No tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con el ejecutivo con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo.

No es correcto colocar “cuates” o incondicionales que no acreditan un perfil mínimo, básico, no solo dentro de un gabinete, sino incluso también dentro de otros poderes y organismos autónomos.

Por eso, en Acción Nacional creemos que hoy más que nunca debemos fortalecer la vida democrática nacional. Sólo si tenemos instituciones independientes, podemos verdaderamente combatir la corrupción, el tráfico de influencias y hasta la impunidad.

Estamos a favor de procurar y fortalecer los equilibrios y contrapesos al poder.

México cuenta con Acción Nacional y con el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados para defenderlo de los desplantes autoritarios.

DIP. JORGE ROMERO HERRERA

COORDINADOR DEL GPPAN

@JORGEROHE

MAAZ