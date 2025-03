Europa acelera su separación

La Unión Europea inició los primeros pasos para su inevitable separación de Estados Unidos. Desde que el presidente Donald Trump dio apertura a su homólogo ruso, Vladimir Putin, el bloque entendió que su principal aliado ya no es de confianza y menos si se trata de seguridad militar, comercial o de intercambio de inteligencia. Por eso Francia, Suecia, Finlandia y Noruega actualizan sus guías de emergencia en caso de alguna guerra.

Alemania acelera un presupuesto para la compra de armas. Además, el bloque instó a sus 450 millones de ciudadanos a almacenar alimentos, agua y otros suministros esenciales para al menos 72 horas, en caso de una crisis. El gobierno de Macron anunció la inversión de 2 mil millones de euros en Defensa y España invertirá 2 por ciento de su PIB para el mismo fin. Polonia está aumentando el número de efectivos en su Ejército, más entrenamiento y un amplio rearme.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste que la UE debe rearmarse y desarrollar las capacidades militares necesarias para que en 2030 cuente con una disuasión en defensa “creíble”, a todas luces un mensaje para el hostigoso arancelario Presidente de EU, hoy un cuestionable aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Para tal independencia, Von der Leyen tiene como objetivo movilizar hasta 800 mil millones de euros en inversiones en el sector militar, un esquema que busca calmar las tensiones de todos los vecinos de Rusia, pero también de países potencia como Francia o Alemania. Y no es para menos, dentro de las filtraciones involuntarias a The Atlantic se consignó que el vicepresidente estadounidense JD Vance, dijo que odia “savarle el pellejo a Europa de nuevo”, que sumado a la hostigante política de aranceles de Trump, terminaron de convencer a Europa de que los caminos con EU ya no coinciden.

La OTAN nació en 1949, en la era que derivó de la Segunda Guerra Mundial y bajo la amenaza expansionista de la desaparecida Unión Soviética, que hoy busca resucitar Putin.

Un informe elaborado por Moritz Schularick, presidente del Kiel, sostiene que Europa debe centrarse en desarrollar una “superioridad asimétrica”. Prioriza la necesidad de establecer un “muro de drones” a lo largo del flanco oriental de la OTAN. Plantea desarrollar una red de vigilancia submarina en el mar Báltico para evitar sabotajes.

Uno de los puntos más llamativos del informe es su advertencia contra la compra de aviones de combate estadounidenses. Por ejemplo, los F-35 de Lockheed Martin requieren actualizaciones de software constantes controladas por EU, lo que genera una dependencia tecnológica y operativa.

Los procesos de separación no son nuevos para Europa, ya lo vivieron con el Brexit, así es que Trump no tiene todos los ases bajo la manga, peor aún el bloque buscará no comprarle armamento, lo que es un golpe duro para la robusta economía de guerra de EU. ¡Cada quien que se defienda como pueda!

POR ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

COLABORADOR

@PAPADEPONCHO

ISRAEL.LOPEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ