Sofía Castro llama “padrastro” a Diego Klein tras rumores de romance con Angélica Rivera

Diego Klein y Sofía Castro compartieron un encuentro lleno de afecto, marcado por abrazos, besos y expresiones de cariño como “te amo”, durante su presencia en la alfombra roja de la cinta ‘Loco por ella’, que el actor protagoniza.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, Klein se refirió a Castro como “hijastra” en tono humorístico, en referencia a los rumores de romance entre Angélica Rivera y él, los cuales surgieron desde que estelarizaron ‘Con esa misma mirada’.

“Tratar de darle la buena cara, y entender que estas cosas pasan. Es la serie más vista de ViX, y es gracias a ustedes también. Aunque no fue planeado, aunque nos sorprendió a todos y a mí me agarró en curva, porque yo no había estado en ningún chisme en mi vida, le vino increíble la serie”, dijo Diego al respecto.

A pesar de que Angélica fue la gran ausente en este evento, la primogénita de “La Gaviota” también se sumó a las bromas sobre el presunto vínculo amoroso entre su mamá y el galán de telenovelas.

“¿Dónde está mi padrastro?... Obvio, vine a apoyar a mi padrastro”, comentó Sofía Castro ante las primeras preguntas de los representantes de los medios de comunicación.

Tomaron con humor su reciente encuentro. Foto: Agencia México

Sobre su asistencia en la premiere, la joven aclaró que también acudió para apoyar el trabajo de uno de los hijos de su famosa tía, Verónica Castro.

“Yo lo amo, y mi mamá también lo quiere mucho, nos queremos mucho como equipo. Hemos hecho una familia, y estamos muy contentos de estar aquí. Yo vengo a apoyar a mi padrastro, y a mi primo [Michel]”, manifestó.

Por último, la artista de 28 años negó el rumor de su presunta molestia en torno a las escenas con poca ropa que grabó Rivera con Klein para el remake de ‘Mirada de Mujer’. “Para nada, yo estaba ahí en el foro, y yo: ‘mamá, ¡encuérate más, encuérate más!’”, contó con una gran sonrisa.