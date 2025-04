Cruz Martínez reaparece y dedica mensaje a Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, por su cumpleaños 26

Cruz Martínez se mantiene alejado del ojo público y la polémica que lo rodea por la denuncia que Alicia Villarreal presentó en su contra en febrero pasado por presunta violencia; sin embargo, el cantante ha usado sus redes sociales para continuar cercano a sus fanáticos con mensajes y publicaciones ocasionales, como la más reciente que dedicó a Melenie Carmona por su cumpleaños 26 en el que incluyó fotos inéditas de su infancia.

Melenie Carmona, hija del actor Arturo Carmona y la cantante Alicia Villarreal, celebra este 10 de abril su cumpleaños 26 por lo que ha recibido una ola de felicitaciones en redes sociales tanto de sus amigos, como de fanáticos y familiares. Entre ellos Cruz Martínez, con quien la joven artista se mantiene en contacto en medio de la controversia que los rodea por las acusaciones contra el productor.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal se casaron en 2003, cuando Melenie Carmona tenía tan sólo cuatro años de edad, por ello, la joven promesa de la música construyó un fuerte vínculo con el productor y muestra de ello es que se mantienen en contacto pese al conflicto legal que enfrenta el cantante con su famosa mamá. Ante esto, el exintegrante de Kumbia Kings le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños 26 en el que incluyó fotografías inéditas de su infancia.

"Feliz cumpleaños, My Baby Girl. Hoy celebro el regalo más grande que la vida me ha dado: tú. Desde el instante, cambiaste mi vida para siempre. Con tu luz, tu fuerza, tu ternura y tu sonrisa, me enseñaste lo que significa el amor verdadero. Eres una mujer increíble, inteligente, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Me llena de orgullo verte crecer, luchar por tus sueños y convertirte cada día en una versión aún más maravillosa de ti misma. Hoy quiero que recuerdes que no hay límites para ti. El mundo es tuyo, baby girl. Naciste para brillar, para dejar huella, para amar y ser amada con todo el corazón. Gracias por ser la mejor hija, mi inspiración, mi alegría siempre", se lee en el mensaje.