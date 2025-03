Narrativas y poder en el Signalgate

Hace unos días, miembros del gabinete de Trump agregaron por accidente al editor en jefe de The Atlantic a un grupo de WhatsApp. No se trataba de una simple conversación entre medios y políticos; en ese chat, los integrantes coordinaban ataques con misiles contra los hutíes en Yemen, acción que iba en contra del uso de los canales oficiales designados para operaciones militares. En la conversación participaban figuras como J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos; Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de Defensa. No pasó mucho tiempo antes de que el periodista hiciera pública la conversación, generando rápidamente un escándalo nacional e internacional. Este incidente se conoce como "Signalgate", nombre derivado del título del grupo de chat.

Hasta ahora, el suceso sigue causando conmoción, ya que muchos aún no pueden creer que información tan sensible haya quedado expuesta al mundo por un error tan absurdo como agregar a alguien por equivocación a un grupo privado.

Quien busque puede encontrar fácilmente capturas de pantalla de esta conversación, las cuales ofrecen mucho material para el análisis y la interpretación. En ese sentido, es especialmente relevante considerar la importancia que tiene para la actual administración estadounidense la noción del "mensaje", particularmente a partir de lo revelado por los funcionarios involucrados. Para el gobierno actual, las apariencias e impresiones públicas son cruciales. Estados Unidos siente la necesidad de mostrarse fuerte ante el público internacional, demostrando que sigue siendo un país líder frente a aliados y rivales por igual. Detrás del ataque se evidenciaba claramente el deseo de recuperar una percepción de poderío estadounidense que consideraban erosionada durante la administración anterior.

Para estos funcionarios, el mensaje transmitido no era algo secundario, sino absolutamente central; en cambio, los hutíesmismos parecían ser una preocupación secundaria. Lo que más inquietaba era cómo se percibirían sus acciones militares respecto a la política exterior previa, específicamente durante la presidencia de Joe Biden, a quien criticaron duramente en la conversación por considerarlo débil o inconsistente frente a amenazas externas. Este detalle muestra que sus decisiones estratégicas buscaban no solo resultados militares concretos, sino también objetivos narrativos claros, destinados a proyectar fuerza, control y determinación.

Lo aterrador de esta situación es que tales demostraciones terminaron costando vidas humanas. En la conversación, celebraban haber destruido un departamento donde uno de sus objetivos visitaba a su pareja. Se perdieron vidas, muchas inocentes, únicamente por la intención de comunicar una imagen de poder. Es inquietante considerar cuánto puede revelar un simple chat sobre la indiferencia de los funcionarios estadounidenses y cómo esta se entrelaza con las narrativas internacionales que el gobierno desea controlar.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@Ignaciominj

