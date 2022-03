AMLO, Epigmenio, AIFA y redefinición de las fuerzas armadas

Este día es la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Esta es la primera gran obra de infraestructura del actual gobierno, la cual fue hecha en un tiempo récord y con un costo menor en comparación con el proyecto de Texcoco. Tuve la oportunidad de estar presente en el evento que se anunció su construcción y de visitar la obra durante los avances de la misma.

Mi reconocimiento al general Vallejo Suárez, encargado del agrupamiento de ingenieros de Santa Lucía, quienes lograron su construcción con un costo menor en comparación con el proyecto previo, y que además ha generado 135 mil empleos civiles. El desarrollo de esta nueva obra incluye un centro comercial, cine, hoteles, un museo, escuelas y viviendas.

El nuevo aeropuerto tendrá la capacidad para atender una demanda de 20 millones de pasajeros, que se incrementará hasta 80 millones y de 470 mil toneladas de carga aérea anuales. La magnitud del proyecto también amerita que vaya acompañado de una estrategia de seguridad, especialmente para las vías de conectividad y carreteras, ya que, el flujo de vehículos, de transporte de carga y de pasajeros incrementará en gran medida. Garantizar su seguridad debe ser una prioridad.

El Presidente apuesta por una redefinición de las Fuerzas Armadas del país, que tengan un papel más activo en el desarrollo nacional. Que su actuar sea central en la transformación y que sus labores vayan más allá de su objetivo principal que es mantener la supervivencia y soberanía del Estado. En esta redefinición, las FAM deben consolidarse como un pilar del desarrollo nacional. Al respecto, vale la pena revisar el documental “Una obra del pueblo”, de Epigmenio Ibarra, para dar cuenta del gigantesco proyecto que significó el AIFA, consumado por el pueblo uniformado y que incluye entrevistas con los responsables de la obra y con el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.

Esta obra no ha estado exenta de críticas y fake news, entre las que señalaban que la torre de control estaba chueca, aun cuando será la segunda más grande del país. Otras señalaban que era imposible la operación simultánea con el AICM; o que el tren que va a la terminal no existe; e incluso comentarios clasistas por la temática de los sanitarios. Gran parte de estas críticas surgen de personas que no han tenido la oportunidad de hacer un recorrido por la obra. A pesar de la campaña de desprestigio, el gobierno federal logró concluir con éxito un Aeropuerto Internacional que se inaugura en el mismo sexenio en el que se inició su construcción.

•••

El proyecto no sólo demuestra la capacidad de las Fuerzas Armadas, sino que también estamos ante su redefinición, ya que ocupan un lugar cada vez más fundamental para el desarrollo del país. Una vez más, el pueblo es el motor del cambio, y pone en alto nuestra bandera. Como ha mencionado el Presidente, “el soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente”.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM

@ARTUROAVILA_MX

